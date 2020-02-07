勿發國難財！　府檢調聯手打擊不法防疫物資哄抬囤積

▲台南市長黃偉哲市長率副市長許育典、警察局周幼偉局長，與台南地檢署林錦村檢察長及台南市調處鄭伯卿處長共同宣示，嚴格查緝以杜絕不法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



因應武漢肺炎疫情升溫，全球也已拉高防疫層級，台南市政府與台南地檢署攜手合作，將加強查察，打擊不法防疫物資囤積及價格哄抬，2月6日黃偉哲市長率副市長許育典、警察局周幼偉局長，與台南地檢署林錦村檢察長及台南市調處鄭伯卿處長共同宣示，三方將互相配合、嚴格查緝以杜絕不法。



黃偉哲市長表示，防疫期間口罩是非常重要的物資，若被囤積哄抬，可能造成防疫漏洞，使得需要用的人沒有口罩可戴。從6日起口罩是實名制購買，口罩生產由中央防疫中心管控，再透過中華郵政送到每個縣市的健保藥局，由藥師發放販售，購買者要持健保卡，讓健保署可以掌控說每個人的購買數量，流程已經相當完善，現在擔心的是在源頭端可能會有囤積居奇的情形。

黃偉哲市長強調，政府絕對不容許嚴重危害、妨礙防疫工作進行的囤積跟哄抬的行為，千萬不要以身試法，市調處、地檢署及消保官都會嚴加查辦，在防疫期間，希望大家能「相忍為防疫」。黃偉哲市長進一步指出，其他的防疫物資如酒精、消毒水等也不要囤積，尤其酒精是易燃物，囤積在家裡非常危險，為了自身安全，呼籲民眾千萬不要囤積這類物資。





法制處指出，在防疫的重要時刻，舉國上下皆已做好萬全準備因應，中央政府並且調配防疫物資，務求將疫情影響減到最低，但仍有部分不肖廠商，囤積口罩等物資，藉此大發災難財，此舉已經涉及妨礙社會安全。依據《傳染病防治法》第61條規定，若針對口罩、酒精等徵用防疫物資進行囤積、哄抬價格且情節重大者，可處1年至7年有期徒刑，得併科500萬元以下罰金；第62條規定，明知自己罹患傳染病卻未依規定接受隔離、致傳染於人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。截至6日止，計受理書面陳情口罩價格異常12件，電話陳情8件，消毒用酒精價格異常案3件，總計23件，目前積極查核，蒐集相關事證，如確有哄抬、囤積將積極查處，移送地檢署、公平交易委員會，絕不寛貸。



臺南市政府呼籲，如有發現囤貨或哄抬物價之現象，可撥打消費者服務專線1950或洽各縣市政府消保官投訴，立即通報，為全民健康把關，共同維護民眾的權益及國人健康，市府絕對嚴加取締。