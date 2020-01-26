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AirPods Pro新手入門技巧大公開！　一次看懂如何操控

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▲AirPods Pro。（圖／取自MacRumors）

▲全新一代的AirPods Pro終於抵台了。（圖／取自MacRumors）

記者謝仁傑／綜合報導

2019年熱門商品絕對少不了AirPods和AirPods Pro！這邊提供一些使用技巧和配件幫助消費者能夠更好上手。

為AirPods（Pro）命名

首先，你可以為你的AirPods（Pro）命名。透過藍牙將AirPods（Pro）與iPhone或iPad配對後，打開「設定 > 藍牙 > 選擇AirPods旁的『ｉ』」，，即可重新為它命名。

耳塞貼合測試

「耳塞貼合測試」為AirPods Pro獨有的新功能，系統可透過耳塞自動偵測，用戶一樣透過「設定 > 藍牙 > 選擇AirPods旁的『ｉ』」，會多出一個「耳塞貼合度測試」選項；AirPods Pro會附贈三種尺寸耳塞，可透過這個功能逐一檢驗，選出最合適自己耳型的尺寸。

查找我的AirPods（Pro）

新的AirPods Pro因為耳柄縮短的關係，比前一代更小了，有些人會擔心是不是更容易不見了。Apple具有「查找我的AirPods Pro」的功能，即便用戶丟失了，還是能透過這個功能將其找回來。

「查找我的AirPods」這個功能，在iPhone、iPad或Mac中的「查找我的」應用程式裡，會在設備列表中看到iPhone、iPad和Mac，以及AirPods或AirPods Pro。用戶可透過地圖看到它們的位置，且可以直接選擇播放聲音，就可以直接找出它們放在哪。

若AirPods（Pro）完全在藍牙的範圍之外，同樣可以在地圖上看到它們最後連接藍牙的位置。

但這個查找功能並沒有「查找我的iPhone」那麼強大，因為AirPods Pro還是必須透過藍牙使用這個功能，換句話說，只有當你的AirPods Pro掉在附近時，這功能才會有明顯的作用。因此若用戶是真的丟失在某一個地方，可能就還是得透過Apple客服協尋了。

如何透過手勢命令AirPods

AirPods和AirPods Pro均具有內部控制選項。AirPods來說，只要你在任何一邊，按壓兩下，在系統默認情況下，這將暫停播放。若要自定義指令，可以透過「設定 > 藍牙 > 選擇AirPods旁的『ｉ』」，去更改手勢指令，包括「播放／暫停」、「下一首曲目」或「上一首曲目」。

AirPods Pro則具有更強大的力度感測器，在「設定 > 藍牙 > 選擇AirPods旁的『ｉ』」，可以自定義按壓手勢，除了調整指令功能，還可在降噪模式和通透模式之間做切換。

▲AirPods Pro 測試。（圖／翻攝自9to5mac）

▲AirPods Pro具有更強大的力度感測器。（圖／翻攝自9to5mac）

AirPods Pro的控制模式：
1. 按壓一次播放／暫停或接聽電話
2. 按壓兩次回上一首曲目
3. 按壓三下跳下一首曲目
4. 長按可在降噪模式和通透模式之間切換

可惜目前為止美中不足的是，不論是AirPods或是AirPods Pro，都無法透過手勢直接進行音量調整。

AirPods Pro聲音模式

AirPods Pro具有三種不同的聲音模式選項。「降噪模式」可阻擋周圍的噪音；「通透模式」可以讓外界的聲音進入，用戶可以聽到來自周圍的聲音；或者也可以同時禁用這兩個模式。

H1晶片與Siri功能

AirPods 2及AirPods Pro皆使用蘋果最新的H1晶片，故能使用Siri，且H1晶片提供更快且更穩定的連線能力，在切換與接聽部分都更快迅速，還可以降低聲音延遲的問題。初代的AirPods使用W1晶片並不具備此功能。

用戶可以直接透過Siri給AirPods下指令，甚至也可以藉由Siri使用AirPods來操控iPhone。在系統默認的設定裡，Siri功能是關閉的。使用者可以透過「設定 > Siri」來開啟這項功能。

即時聆聽功能（Live Listen）

「即時聆聽」是AirPods和AirPods Pro的一項功能，此項功能允許用戶的iPhone、iPad或iPod touch充當麥克風，將聲音發送到AirPods或Powerbeats Pro。即時聆聽可以讓您在聽耳機的同時，還能夠聽到周遭的對話和聲音。

若要使用即時聆聽功能，則需要將其添加到iPhone的控制中心。用戶可以透過以下步驟執行此操作，「設定 > 控制中心 > 自訂控制項目」，然後找到一個「耳朵」圖示的「聽力」，點擊「＋」將之加入控制中心。

接著用戶就可以藉著喚出「控制中心」看到一個耳朵圖標，於是AirPods就可以同時兼具播放與麥克風的功能，同時將聲音反饋到耳朵裡。

分享音訊

「聲音共享」功能對於具有Apple H1晶片的AirPods或AirPods Pro也是獨有的。這項功能可讓用戶將多對AirPods連接到同一台iPhone或iPad，如此一來就可以跟其他人有同步收聽音樂、共享通話的功能，或是一起在密閉式空間看電影。

在螢幕處於鎖定狀態下，進入控制中心，點擊「AirPlay」的圖標，即會出現「分享音訊」的功能。當另一對AirPods（Pro）該播放設備附近時，就可以開啟這項功能，與親友共同分享。

AirPods配件

此外，AirPods（Pro）可藉著搭配一些配件，好比無線充電盒或無線充電板，達到更好的使用者體驗。


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