快訊／湖北再69死！武漢肺炎新增2447確診　累計22112例

▲武漢肺炎疫情延燒，北京加強防疫，路人多戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，截至6日24時為止，湖北新增2447確診、69死，累計22112例；目前仍在院治療15804例，其中：重症3161例、危重症841例，均在定點醫療機構接受隔離治療。累計追蹤密切接觸者101599人，尚在接受醫學觀察64057人。

2020年2月6日0時-24時，湖北省新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例2447例，其中：武漢市1501例、孝感市255例、黃岡市90例、荊州市84例、隨州市81例、黃石市69例、襄陽市51例、鄂州市48例、宜昌市47例、荊門市45例、咸寧市44例、十堰市42例、仙桃市42例、天門市25例、恩施州13例、潛江市10例。全省新增死亡69例，其中：武漢市64例、襄陽市1例、宜昌市1例、黃岡市3例。新增出院184例，其中：武漢市103例、黃石市6例、十堰市10例、襄陽市19例、宜昌市2例、荊州市4例、荊門市3例、鄂州市1例、孝感市16例、黃岡市6例、咸寧市3例、仙桃市11例。

截至2020年2月6日24時，湖北省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例22112例，其中：武漢市11618例、孝感市2141例、黃岡市1897例、隨州市915例、荊州市885例、襄陽市838例、黃石市635例、宜昌市610例、荊門市553例、鄂州市471例、咸寧市443例、十堰市395例、仙桃市307例、天門市163例、恩施州157例、潛江市74例、神農架林區10例。已治癒出院817例。死亡618例，其中：武漢市478例、黃石市2例、襄陽市3例、宜昌市7例、荊州市10例、荊門市17例、鄂州市18例、孝感市25例、黃岡市32例、咸寧市1例、隨州市9例、仙桃市5例、天門市10例、潛江市1例。目前仍在院治療15804例，其中：重症3161例、危重症841例，均在定點醫療機構接受隔離治療。累計追蹤密切接觸者101599人，尚在接受醫學觀察64057人。