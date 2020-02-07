武漢中心醫院證實李文亮凌晨病逝　微博停在「塵埃落定，確診了」

記者黃翊婷／綜合報導

大陸湖北武漢眼科醫師李文亮堪稱是武漢肺炎疫情的「吹哨人」，沒想到6日晚間突然傳出病逝的消息，由於武漢中心醫院直到7日凌晨才證實此事，一度掀起大陸網友熱議「背後原因」。不過，也有網友在臉書PO文分析，院方之所以遲遲不肯公布，並強調仍在搶救中，應該是為了緩解民眾的心情，畢竟這個消息真的太震撼了。

▼▲李文亮微博最後一篇PO文停在自己確診了。（圖／翻攝自李文亮頭條號、微博）

武漢中心醫院7日凌晨透過微博PO文宣布，眼科醫師李文亮在抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作中不幸感染，經全力搶救無效，於2020年2月7日凌晨2時58分去世，對此院方深表痛惜和哀悼。底下網友也難過地留言表示，「英雄，一路走好」、「李醫師一路平安，下一次要好好地活」、「我從晚上0時一直刷到現在……」、「請善待他的家人」。

臉書粉絲專頁「微信上的中國」管理員7日凌晨2時39分PO出一篇文章分析，事情被爆出來的當下因為網路上資訊太多，大家轉來轉去早已沒有公信力，整個夜晚大陸網站上最大的消息就是這個，甚至還登上熱搜第一名，武漢中心醫院微博也湧進75萬條留言，幾乎可以說是被大洗版，不過，院方為何遲遲不肯公布，一個被廣為流傳但難以證實的說法是「為了緩解民眾心情」，畢竟這個消息太震撼了，就結果上來看，的確也因此減緩不少。

▲院方證實李文亮病逝。（圖／翻攝自武漢中心醫院微博）

據了解，34歲的李文亮去世的消息之所以會這麼震撼，是因為他早在2019年12月30日就曾向外界發出預警，被封為是武漢肺炎疫情的「吹哨人」；2020年1月8日他幫一名青光眼患者看病，沒想到患者隔天就出現肺炎症狀，1月10日自己也開始出現咳嗽症狀，接著病情逐漸惡化，住進加護病房，並在2月1日確診感染，最後於2月7日病逝，令各界相當惋惜。

世界衛生組織也透過推特發文哀悼並表示，所有人都應該稱頌李文亮在對抗新型冠狀病毒（2019nCoV）方面，所作出的貢獻。