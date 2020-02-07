武漢「方艙醫院」內部照流出！馬桶沾屎尿…管理員5點警告：出事概不負責

記者葉國吏／綜合報導

新型冠狀病毒疫情不斷升溫，武漢官方緊急在新洲區、蔡甸區設立「方艙醫院」，以大通舖的形式收治遭感染的患者。隨著方艙醫院啟用，院內實際環境也不斷被中國大陸網友流出，發現現場環境相當不適合養病，甚至還有院方管理人員在門口直白的說「這裡不是醫院，出了事我們概不負責」。

武漢肺炎疫情加速擴散，為了有效應對相關疫情，湖北武漢除了趕工興建「火神山」和「雷神山」2間醫院外，也將多間體育館改建成「方艙醫院」，作為解放軍野戰機動醫療系統中的臨時醫院。

▲▼武展方艙醫院內部環境。（圖／翻攝微博）

不過有中國網友「換個名字怎麼這麼難還有」發文指出，他的親友被確診武漢肺炎後，被送至武展方艙醫院，「這裡環境很差」、「1000人共用一個廁所，也沒人打掃，病人的屎尿灑在便坑外。」

▲▼方艙醫院廁所髒亂，根據網友指出是沒人負責清掃。（圖／翻攝微博）

從網友上傳的照片可以看到，許多人躺在病床上用棉被取暖，因為根據網友透露現場停電，廁所也是垃圾堆積如山沒人清理，環境相當不適合養病。不過該網友發文後目前帳號已經關閉。

▲醫院外有人員指出，死在裡面概不負責。（圖／翻攝Youtube／時局放大鏡）

另外推特上還流傳一部影片，為方艙醫院人員在門口強調5個重點，「方艙醫院根本不是醫院、裡面沒有醫療設施、不收重症和行動不便的人、進去就不能出來、裡面死亡，概不負責」，管理員也呼籲說「你們還是回家隔離」。