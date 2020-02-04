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產品、定價新策略　蘋果4招逆轉iPhone銷售頹勢

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone 11直營店開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘋果之所以能達到這項成就，除了使入門機款功能更為完整外，在價格上也制定了更聰明的策略。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

據研調機構Counterpoint Research日前發布的報告，蘋果去年第4季的iPhone出貨量激增至7290萬支，擊敗三星及華為，成為全球出貨量最高的手機品牌。外媒分析，蘋果之所以能達到這項成就，除了使入門機款功能更為完整外，在價格上也制定了更聰明的策略。

蘋果最新財報顯示，iPhone營收躍升8％至559.57億美元，這對蘋果來說是個重大的轉折，儘管這並非唯一因素，但iPhone銷量確實幫助蘋果上季實現創新高的營收。科技網站《Fast Company》指出，iPhone銷售強勁的季度並不總因為新機款的新設計，如2014年的iPhone 6或2017年的iPhone X，而是得歸功於蘋果祭出的4招聰明選擇：

1. iPhone 11功能完整

蘋果為去年推出的入門級iPhone 11配備雙鏡頭，使原本為高階機款配備的功能正式成為標準配備，讓即便預算不足以買得起旗艦機款的民眾也能以較低的價格購入新機。此外，蘋果也聰明地犧牲手機的薄度來換取更大的電池，並使硬體及軟體相互配合，顯著延長了電池續航力，這也成為新iPhone機款最普遍受讚賞的賣點之一。

2. 定價方面更為積極

iPhone 11 Pro及Pro Max是對2018年頂規機款iPhone XS系列的重大升級，其配備了更大的電池、更好的顯示器及相機，但其定價皆與前代機款iPhone XS、XS Max相同。更令人吃驚的是，蘋果將作為入門款的iPhone XR後繼機款的iPhone 11價格定得較iPhone XR最初價格更便宜。也因為這種定價策略，使iPhone 11在過去3個月來一直是蘋果最暢銷的機款。

3. 產品陣容更易理解

相較於2018年推出的iPhone產品列（iPhone XR、XS、XS Max），去年推出的機款名稱使消費者更容易理解。蘋果去年將iPhone手機回歸以「數字」命名，基本型號就是iPhone 11，高階的機款則為iPhone 11 Pro，配備更大螢幕的高階機款則為iPhone 11 Pro Max。

4. 購入iPhone更容易

蘋果於去年開始將新設備的銷售與旗下其他服務做綑綁，如購入新款iPhone、iPad、iPod Touch等，即可免費獲得一年的Apple TV+訂閱。此外，蘋果去年也推出了信用卡服務Apple Card，祭出購買蘋果產品享3%Apple Store回饋金優惠，也進一步擴大舊換新的折扣及服務地區。

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