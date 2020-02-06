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市調機構：Apple Watch去年賣出3100萬支、年增36%　超越瑞士鐘錶產業總銷量　

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▲Apple watch

▲Apple watch銷量持續成長。（圖／Ettoday資料庫）

記者謝仁傑／綜合報導

根據9TO5Mac報導，包括AirPods、Apple Watch，蘋果的可穿戴設備業務持續增長，Strategy Analytics新發佈的資料估計，去年Apple Watch的全球出貨量為3100萬支，勝過瑞士鐘錶產業去年總銷售量的2100萬支。

除了銷售量優於瑞士鐘錶產業，Apple Watch銷售較前年增長了36%，銷售量從2250萬支增至3070萬支；反觀瑞士鐘錶產業的銷售量較前年下降約13%，從2420萬支降至2110萬支。

Strategy Analytics高級分析師強調，Apple Watch對年輕消費族群特別有吸引力；而傳統的瑞士製錶商，像是Swatch或Tissot，正在遠離智慧型手錶的戰場。Apple Watch透過各零售管道提供更好的產品，刺激年輕族群越來越想要智慧型手錶的慾望。

蘋果並沒有針對Apple Watch提出任何單位銷售報告，Strategy Analytics報告的數字或許不一定準確；儘管如此，Apple Watch明顯持續成長，並漸漸壓縮了傳統製錶產業的生存空間。

蘋果在2020年第一季財報中，公佈可穿戴設備、家居和配件類的收入加總為100億美元，首次超過Mac帶來72億美元的收入。
 

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