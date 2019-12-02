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iOS 13更改App位置存取權限　開發人員質疑蘋果「雙標」：Find My不用授權

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▲▼位置資訊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲更新至iOS 13後，App的位置資訊存取授權窗口內的「永遠」選項變更為「允許一次」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果在iOS 13中引入了最新更新的隱私權和安全性內容，其中一項更新重點為更改應用程式存取位置的權限，除了「永遠允許」、「使用App期間允許」、「不允許」外，也添增了「允許一次」的選項。不過此舉卻引起開發者不滿。

開啟新下載的App時，部分App會自動跳出請求位置資訊存取授權的窗口，以往蘋果在此窗口會有「使用App期間允許」、「永遠」及「不允許」三個選項，不過更新至iOS 13後，窗口的「永遠」選項變更為「允許一次」，除非進到設定，才能將App的位置資訊存取授權開啟為「永遠」。蘋果這項變更引起部分應用程式開發人員不滿，開發者認為，額外的操作步驟都會影響用戶體驗。

針對此事，日前有7位iOS應用程式開發公司聯名向蘋果執行長庫克（Tim Cook）致信建議，據外媒《The Information》報導，這些7家公司分別為：

Tile：替錢包、鑰匙及其他物品製作追蹤工具的公司
Arity：開發用於衡量駕駛風險技術的公司
Life360：開發與家人、朋友分享位置資訊的App
Zenly：Snap旗下的即時位置分享工具
Zendrive：開發用於評估駕駛人員的App的公司
Twenty：用於尋找附近朋友的社交應用程式
Happn：約會應用程式

這些應用程式都極其依賴用戶位置資訊，為了新的更動，Zenly不得不在應用程式的引導頁面，手把手地指導用戶前往「設定」開通App的位置存取權限。這些公司也質疑，蘋果這項更新完全是「雙重標準」，因為蘋果自家的應用程式無需獲得用戶許可即可獲得位置存取權限，如尋找設備的「Find My」功能。

聯名信中寫道：「與蘋果相同，我們也致力於保護用戶隱私，但我們也擔心當前的作法會造成用戶混亂，從而破壞此一目標。」、「這些更動刪除關鍵地理位置功能的附加效果，卻不適用於蘋果自己開發的應用程式，而這些應用程式與我們開發的產品存在競爭關係。」

對此，蘋果發言人稱，蘋果的目標是使App Store成為更安全、可信賴的應用程式商店，並為用戶提供世界上最好的產品和生態系統，「我們有責任確保應用程式在隱私、安全性及內容方面達到高標準，因為沒有什麼比維護用戶的信任更為重要。」蘋果也表示，正在與上述餐與聯名信的公司合作，以尋求替代方案。

雖然對用戶來說，要多幾個步驟才能開起「永遠」的位置資訊授權，不過從《Mac Rumors》的網友留言來看，蘋果的做法大多受到推崇：「這種變化對消費者有利，App開發人員已證明他們不可信任。」、「我對蘋果所做的所有更改感到非常滿意，真的需要24小時追蹤用戶的App很少」、「我見過很多App，總是想要監視我的位置，只為讓我在輸入地址時更為『便利』，但其實不需要。」

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