業者送口罩、抗菌液後　鮮物超市防疫加碼：免費喝魚湯

生活中心／台北報導

武漢肺炎升溫，擔心疫情的民眾除了自主健康管理外，也有網友呼籲可減少外出或外食機會，而不少業者在業績可能受到波及的情形下，除了有光南送口罩、旺旺送抗菌液外，現在更有鮮物超市業者直接提供「免費喝魚湯」。

安永鮮物表示，在疫情的影響下，如何吃出抵抗力已經成為顯學，他們的超市除了定時進行環境維護，人員戴口罩、勤洗手、酒精消毒等基本防疫措施外，自即日起，直營門市招待顧客「免費喝魚湯」，由內而外啟動防護機制，一起渡過病毒風暴。

安永鮮物營養師江奕賢表示，對抗病毒除了避免接觸，就是要有良好的飲食生活，讓自己有好的抵抗力；而吃得好，為的就是提供足夠的營養，由身體自行構築好免疫系統，對抗各種侵入者，不管是細菌，還是新型冠狀病毒都不例外。

請繼續往下閱讀...

江奕賢表示，相對其他魚種，鱸魚油脂量並不多，再經過適當調整魚鱗、魚骨與魚肉比例，能更進一步壓低脂肪量。在維持風味品質的同時，同樣重量的魚，能提萃出更多胜肽與胺基酸成分，且蛋白質事先分解，腸道更容易消化/吸收。

同時，安永鮮物也說，現階段不論是武漢肺炎、流感，吃美味、吃天然、吃營養，才能由內而外建構出良好的防禦系，相關的健康飲食知識，也可至網站瀏覽營養師網站、安永鮮物官網。