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獨家追蹤／被告知「2小時內到機場」　她回憶首架武漢包機：誰能上機都不知道

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▲▼因應武漢肺炎疫情,武漢台商撤僑專機返台,專機滑行中。（圖／記者李毓康攝）

▲滯武漢台灣民眾返台專機。（圖／記者李毓康攝）

記者魏有德／台北採訪報導

第一批滯留武漢台灣民眾週一深夜包機返台後，隔天便傳出有1人確診武漢肺炎。《ETtoday新聞雲》今（6日）獨家訪問隔離中的台商呂小姐（化名），她提到，自己是看新聞才知道同班機有人確診，「很緊張，機上有確診我們也不曉得，目前大家都做了採樣，還沒有結果。」

3日搭乘班機返台後，除了確診的1名台商外，其他246人都在接受14天的隔離。這段充滿波折的返鄉路，呂小姐回憶，1月23日武漢宣佈封城後，許多在當地的台灣人一面添購物資準備長期抗戰，一面四處打聽是否有返台機會。不久，她在朋友的牽線下，接到海基會工作人員的電話，並加入一個「武漢台商協會」的微信群組。

▲▼蕭永瑞1月29日通知武漢台商包機協調失敗簡訊。（圖／台商提供）

▲武漢台協會長蕭永瑞1月29日通知包機協調失敗簡訊。（圖／台商提供）

她指出，這個微信群組就像是當地台灣人的浮木，群組一直有人發聲，希望政府協助安排返鄉包機。不過，武漢台協會長蕭永瑞1月29日在群組發出聲明，表示「提早返台一事，功敗垂成！」，「當時滿難過的，一度感覺兩岸政府都撤手不管了，覺得非常無助。」

她回憶，聲明出現沒多久，她又被拉進徐正文的群組，這時才知道，也許有機會可以搭乘包機返台，心裡也再次燃起希望。至於群組的成員，呂小姐提到，「不是所有滯留在武漢的人都知道這個群，不少人是聽說有回來（返台）的消息後，才被加入到徐正文的群組。」

接下來的幾天裡，便是煎熬的等待，同時在當地自主隔離對抗肺炎疫情，一直到2月3日中午12時，呂小姐接到湖北省台辦的電話，要她「2小時內到天河機場集合」，呂小姐才意識到自己是第一批返台的民眾之一。

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

▲武漢封城後，車輛必須持有通行證才准許上路。（圖／路透）

她表示，由於時間非常緊迫，加上，武漢全城封鎖，很多地方都封路，車輛必須有通行證才能移動，「或許第一批名單是以離機場比較近，或2小時內可以到達機場的民眾為主，也因此出現很多狀況。」

呂小姐透露，據她所知，第一批的作業非常趕，不停地跟時間賽跑，大部分的乘客都是當天到機場才知道航班時間，有些人甚至證件都來不及備齊，「是誰可以搭上飛機也一無所知，所有人只能在車上或機場等待。」

她還舉例，當天在機場時，有些家庭是被拆開的，「一個小孩跟媽媽回來，另一個小孩被留在當地，也有丈夫收到通知，帶著妻子趕到機場後，卻因為妻子沒有在名單上，因此被留在武漢。」

▲▼武漢撤回台灣包機全面檢疫，遊覽車運送至隔離地。（圖／記者黃彥傑攝）

▲首批滯武漢台灣民眾返台後，由遊覽車運送至隔離地。（圖／記者黃彥傑攝）

事實上，由於首架包機出現一起確診案例以及名單不符的爭議，已經讓首批返台的247人成為眾矢之的。對此，呂小姐澄清，多數人和自己一樣，是看新聞才知道同班機有人確診，「很緊張，機上有確診我們也不曉得，都是自己做好防護，口罩絕對不敢拿下來，目前大家都已經做了採樣，還沒有結果」。

至於後續包機已陷入停滯，她則強調，第二批民眾的包機作業時間不像第一批這麼趕，希望能讓需要幫助的人優先返台，「多數人被通知到落地都是處於被動狀態，只想順利返家，結束這場惡夢。」

▲武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

▲武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
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