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地籍圖錯誤分割　3地主花千萬「先買回自己土地」告地政所國賠

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▲▼示意圖,吵架,憤怒,成人,亞洲人,爭論,工作,離婚,衝突,生活方式,夥伴,問題（圖／123RF）

3地主因地政所地籍圖測量錯誤，損失土地，只能先花千萬買回，也提告國賠。圖為示意圖。（圖／123RF）

記者李忠憲／台中報導

中山地政事務所33年前分割南區一處台中農田水利會的土地，地籍圖測量錯誤導致道路邊緣線南偏1公尺多。地政事務所29年以來沒更正錯誤，2016年還將錯就錯，把劃錯土地分割登記給水利會，害2地主及土地公廟土地共122平方公尺遭割出變成水利會土地，官員在協商時還不認錯。3個受害者只能先花1200多萬元先買回再告國家賠償，台中地院日前判決其中一名地主勝訴，其他仍在審理中。

判決書指出，位於南區的這片水利會土地，33年前劃出10米道路成為復興路一段的巷弄道路，道路北側是柳川，南側是民宅或工廠。中山地政事務1987年2月先劃出10米道路北側分割線，但地籍圖因測量錯誤，南偏1.74米。1989年5月，中山地政所又在地籍圖上劃出道路南側分割線，也依錯誤的道路北側分割線，導致南側分割線也跟著偏移1.74公尺。

台中農田水利會同年10月賣出道路南側一塊地給某機械公司老闆，過了27年，該名老闆2016年秋天想蓋房子，卻發現中山地政所在同年7月，把地籍圖錯誤部份，也就是錯誤的道路南側邊緣，與實際現況的道路南側邊緣線之間寬1.74公尺的土地「逕為分割」，再把分割出來的土地，登記給水利會。

該名老闆認為，他的土地被割出59平方公尺，變成水利會的，原土地少了59平方公尺，且在地籍圖上與10米道路不相鄰，隔了一塊寬度1.74公尺、面積59平方公尺的水利會土地，原土地喪失建築線成了袋地，價值也因此貶損。

另外，地籍圖錯誤範圍涵蓋207巷15弄68號，一直到15弄盡頭的樹義里土地公廟，因此還有一間科技公司負責人與土地公因此受害。2016年秋天，他們與地政局、中山地政所協調，官員態度強硬，不願認錯，還要地主花錢向水利會買土地。

3個受害者只好分別花600萬、417萬、224萬，各自買回59、41、22平方公尺土地，隨後向台中地院提出國家賠償訴訟，向中山地政事務所求償。

案經台中地院審理，機械工廠老闆部分日前判決，法官雖判老闆勝訴，但老闆求償近6百萬理由是買回這59平方公尺土地，又不可能平白增加59平方公尺土地，求償不合理。受損部分應該是原土地因錯誤分割離馬路1.47公尺衍生價格減損141萬餘元，依法判地政所應全數賠償。

中山地政所對於判決結果表示，這並非地政所的錯，地政所是因水利會、地主與中市政府都市發展局的要求，而分割土地與劃定道路線，不知官司為何會打輸，將上訴。

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