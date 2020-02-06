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台中夜店推「口罩趴」免費入場人潮爆棚！　網轟：非常時期還敢去

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▲▼台中知名夜店推出口罩派對。（圖／東森新聞）

▲台中知名夜店推出口罩派對，標榜民眾配戴口罩可免費入場，引來許多年輕人前來排隊。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／台中報導

台中知名夜店5日晚上推出口罩派對，標榜民眾配戴口罩可免費入場，現場果然大排長龍，另可能因開學延後的關係，到場民眾大多是學生族群。而面對防疫，業者也開出所有入場人員皆需量額溫、雙手消毒的規定，確定沒發燒才會放行入場，希望能有效降低疾病散播的風險。

受武漢肺炎疫情影響，不少夜店生意都有下滑趨勢對此，台中一知名夜店5日晚就推出了「口罩派對」，標榜只要戴上口罩就可以免費入場，噱頭性十足，現場還真的吸引了大批年輕民眾前來排隊。

▲▼台中知名夜店推出口罩派對。（圖／東森新聞）

▲台中知名夜店推出口罩派對，不少高中、大學生把握寒假延長，前來朝聖。（圖／東森新聞）

公共場所及密閉空間現在被視為無敵禁區，而面對疫情，夜店工作人員不敢馬虎，因擔心大家近距離接觸會有感染疑慮，在門口設下了檢疫點，替每位客人的身體狀況做基本把關，以降低疾病散播的風險，同時也減少密閉空間可能群聚感染的機率。

▲▼台中知名夜店推出口罩派對。（圖／東森新聞）

▲▼台中知名夜店推出口罩派對，為做好防疫，強制每名入場客人皆須量體溫並雙手消毒。（圖／東森新聞）

▲▼台中知名夜店推出口罩派對。（圖／東森新聞）

疑因教育部宣布延後開學，夜店外聚集的年輕人大多是高中及大學生，大家紛紛把握假期與朋友出來同聚，有部分學生表示，現在出入公共場所都會有點緊張，但多數學生則認為，有戴好口罩，做好防疫就勿過度擔心。

有民眾將口罩派對消息放上網，瞬間引發熱議，網友紛紛回應，「非常時期還敢去夜店」、「一堆人搶買口罩，還開口罩趴」、「糟透了，無言」，認為口罩應留給需要的人，非常時期不應將口罩使用在這類活動，另也有部分人質疑，進夜店喝酒時口罩一定會拿下，夜店防疫是否有效仍有極大疑慮。

對此，衛生也呼籲民眾，如果與人群距離1公尺內超過15分鐘，或自覺處於擁擠之室內密閉空間，可考慮配戴口罩，目前非常時期不只要防武漢肺炎，流感病毒也可能在其中傳散，有些人或許沒有症狀，但可能只是潛伏期，大家務必自我保護。

▲▼台中知名夜店推出「口罩派對」，遭網友抨擊。（圖／翻攝臉書「我是台中人」）

▲台中知名夜店推出「口罩派對」，遭網友抨擊。（圖／翻攝臉書「我是台中人」）

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