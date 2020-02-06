買口罩實名制首日　盧秀燕：盼中央新增衛生所代售口罩

▲盧秀燕視察健保藥局，了解口罩實名制首日狀況。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

中央6日實施口罩實名制，台中市長盧秀燕前往訪查健保特約藥局，了解情況。盧秀燕表示，整體來說販售情況順暢，但有些地區特約藥局不多，尤其偏遠地區民眾購買相對不容易，建議中央評估各地衛生所人力配置，新增衛生所納入代售據點，以利民眾購買。

市長盧秀燕表示，口罩實名制是中央重大政策，市府為加強相關配合作業，今天特別到藥局了解第一天上路民眾反應、動線及健保卡過卡是否順暢，市府也增加人力支援，協助宣導口罩實名制相關規定。

▲▼民眾一早就到健保藥局排隊，準備買口罩。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕說，台中819間健保特約藥局分布29行政區，有些地區藥局比較少，例如和平區只有2家藥局，對於住在山區的民眾而言，購買相當不易，建議中央視各地衛生所的人力配置情況，評估納為代售據點的可能性，讓民眾更方便購買。

她表示，針對全台缺口罩問題，以市府為例，必要的醫療院所、警消等防疫人員，每日至少需20萬片，但目前4天只配20萬片，因此市府在口罩調度上也十分緊繃，盼將口罩盡量留給第一線醫護及防疫人員。

台中市健保特約藥局協會創會理事長同時也是日盛藥局藥師陳金火表示，因應口罩實名制上路，昨晚藥局人員加班分裝口罩，並事先規劃動線、人力，製作號碼牌，今天第一天上路，感謝民眾配合，整體販售狀況順暢。

衛生局表示，全市819間健保特約藥局，每日由中華郵政每間配送200個成人口罩，50個兒童口罩；民眾可憑健保卡至健保特約藥局購買，但應留意7天內僅可購買1次，1次限購2片。

為分散購買人潮，身分證字號末碼雙號者可於每週2、4、6購買，單號者可於每週1、3、5購買，週日則開放全民購買。另不便前往購買者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同；同時，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。

衛生局強調，台中疫情目前相對穩定，建議健康的民眾無須時時配戴口罩，若須進出醫療院所、有發燒或呼吸道症狀者需戴口罩。

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