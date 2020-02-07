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台中光南免費非醫療口罩！排出1公里人龍...不無小補啦　2店今發1.4萬片

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▲▼台中光南發放口罩。（圖／記者李忠憲、白珈陽攝）

▲台中西屯區光南發放口罩，排隊人龍長達1公里。（圖／記者白珈陽攝）

記者李忠憲、白珈陽、徐愷昕／台中報導

武漢肺炎疫情拉警報，全台掀起「口罩之亂」。光南大批發4日宣布，7、8日兩天將在分店發放50萬片口罩，以解社會燃眉之急。台中西屯區光南7日上午排隊人龍達1公里長，百位民眾不畏寒冷天氣早早前來排隊。另豐原區光南外也是大排長龍，排第1位的2名女高中生表示，因武漢肺炎爆發後完全買不到口罩，所以6點就來了，希望可以為家裡增添口罩存量。

▲▼台中光南發放口罩。（圖／記者李忠憲、白珈陽攝）

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▲台中西屯區光南發放口罩，排隊人龍長達1公里。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，光南此次發放的口罩為一般口罩，而非醫療用口罩，但仍吸引大批民眾前來領取，排隊民眾表示，雖然不是醫療用但還是有防護作用，不無小補，備著心裡比較安心。

西屯光南負責人袁小姐表示，11點會開始發放口罩，目前先發放號碼牌，預計今日會發出1600份（每份5片），共計8000片口罩，如號碼牌發放完畢，就麻煩大家明日第二波發放時盡早來排隊。

而豐原店吳姓店長則表示，為響應武漢疫情，公司免費送50萬片，以回饋消費大眾，雖贈送的非醫療用口罩，但一般防護其實對大家外出使用都足夠了，今天預計會發出1200份，總計6000片口罩，明天一樣數量，民眾有需要都可以再來領取。

▲▼ 台中豐原區光南發放口罩。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼ 台中豐原區光南發放口罩。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼ 台中豐原區光南發放口罩。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼台中光南發放口罩。（圖／記者李忠憲、白珈陽攝）

▲▼台中豐原區光南發放口罩，民眾一大早就前來排隊。（圖／記者李忠憲、白珈陽攝）

▲▼台中光南發放口罩。（圖／記者李忠憲、白珈陽攝）

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