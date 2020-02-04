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璀璨的台中夜空　就要來看環保裝置的亮眼時空

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▲▼慈濟基金會在后里森林園區「A11好神宗教燈區」設置展位。以「環保」為主題，將回收來的寶特瓶、光碟片、塑膠湯匙等，搭配在地慈濟志工的藍染、竹藝、彩繪等手藝，設計成一個個的裝置藝術燈區，連展區的地板都是用廢棄紡織品製成的環保塑木板鋪成。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「一盞盞裝置藝術燈，都是回收廢棄物製成；一個個作品：旋轉地球、101大樓、鯨魚、天燈，志工從回收、清洗、消毒、再製…等過程，以疼惜大地的心，讓物品循環再利用，也用這念心燈，照亮永續地球的願景。」

盞盞環保燈照亮台中燈會！慈濟基金會在后里森林園區「A11好神宗教燈區」設置展位。以「環保」為主題，將回收來的寶特瓶、光碟片、塑膠湯匙等，搭配在地慈濟志工的藍染、竹藝、彩繪等手藝，設計成一個個的裝置藝術燈區，連展區的地板都是用廢棄紡織品製成的環保塑木板鋪成。

慈濟台中分會應台中市政府之邀，在后里森林園區「A11好神宗教燈區」設置展位，響應市府空氣環保、永續台中等政策，慈濟燈區以「延續與地球共生息、大愛環保」為主題，以原本被廢棄的回收物製成一個個璀璨亮麗的裝置藝術，展現永續地球的理念。

▼一盞盞裝置藝術燈，都是回收廢棄物製成，星空下彷彿一顆顆明珠，都是志工以疼惜大地的心讓物品再利用，這念心燈照亮永續地球的願景。

▲▼慈濟基金會在后里森林園區「A11好神宗教燈區」設置展位。以「環保」為主題，將回收來的寶特瓶、光碟片、塑膠湯匙等，搭配在地慈濟志工的藍染、竹藝、彩繪等手藝，設計成一個個的裝置藝術燈區，連展區的地板都是用廢棄紡織品製成的環保塑木板鋪成。（圖／慈濟基金會提供）

主燈上層是旋轉地球，以回收的寶特瓶拼裝；中層旋轉飛天是台中大甲慈濟志工以植物染藍染成佛教的「飛天」，以及靜思語好話呈現大地皆有法；底層以蓮花池展現水孕育著萬物生命。主燈上的蓮花燈是以回收光碟片、塑膠湯匙、回收燈芯貼粘成皎潔蓮花燈，盞盞蓮花綻放，增添清淨在源頭、延續物命的環保理念。主燈周圍的竹子生氣蓬勃，「竹」用閩南語發音同「德」，象徵以「竹」顯「德」。

另一個展館的寶特瓶牆是用3千支回收的寶特瓶，貼上「知福、惜福、再造福」的靜思語，夜晚在燈光投射下，映入心中鼓勵減少使用寶特瓶，即是造福。而匯集志工巧思用1191支寶特瓶堆疊成迷你版的101燈塔，對面則是鯨魚造型的燈，也是回收來的寶特瓶所拼裝，盼鼓勵人人減塑，不讓塑膠廢棄物再被海洋生物誤食，造成海洋生態的浩劫。

▼鯨魚造型的燈是回收來的寶特瓶所拼裝，盼鼓勵人人減塑，不讓塑膠廢棄物再被海洋生物誤食。

▲▼慈濟基金會在后里森林園區「A11好神宗教燈區」設置展位。以「環保」為主題，將回收來的寶特瓶、光碟片、塑膠湯匙等，搭配在地慈濟志工的藍染、竹藝、彩繪等手藝，設計成一個個的裝置藝術燈區，連展區的地板都是用廢棄紡織品製成的環保塑木板鋪成。（圖／慈濟基金會提供）

寶特瓶身可以製成裝置藝術燈，瓶蓋也能化成時尚環保裝，在台中慈濟志工的設計下，將一個個瓶蓋、寶特瓶串起、裁剪，製成「環保公主的新衣」燈。雖然這件衣服平時無法穿上，但旁邊有展出的平時能穿的衣物織品，也是用回收的寶特瓶製成。

典雅潔淨的天燈，也是回收來的，原本是店家懸掛多年的擺飾，因老舊被淘汰後，經過慈濟台中分會社教中心的老師們規劃，帶著學員一起清洗、彩繪成古色古香的祈福燈。旁邊燈區則是纏花藝術家林老師利用半個月的時間，慢工出細活成獨樹一格的纏花造型，讓環保與藝術兼具。

▼展區右上方的祈福天燈也是回收來的，經慈濟台中分會社教中心清洗、彩繪成古色古香的祈福燈。樹上纏花則是藝術家林老師慢工出細活的作品。

▲▼慈濟基金會在后里森林園區「A11好神宗教燈區」設置展位。以「環保」為主題，將回收來的寶特瓶、光碟片、塑膠湯匙等，搭配在地慈濟志工的藍染、竹藝、彩繪等手藝，設計成一個個的裝置藝術燈區，連展區的地板都是用廢棄紡織品製成的環保塑木板鋪成。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟三個展區的地板均以榮獲2019年德國「綠色產品獎」(Green Product Award)、用廢棄紡織品製成的環保塑木鋪設，不僅讓資源循環利用，也減輕大地的負擔，讓民眾踩在地板上，也能感受到很踏實的環保產物。

慈濟基金會表示，2020台中燈會的慈濟展區分為三個區，有大愛感恩環保科技館、環保地球主燈、巨型的靜思語做燈會主角。敬邀您在2月8日到2月23日展出期間前來，盼透過回收物變成裝置藝術燈，在祈福的同時，也展現敬天愛地的誠意。

▼志工用竹藝設計成一個個裝置藝術燈區，連展區的地板都是用廢棄紡織品製成的環保塑木板鋪成。

▲▼慈濟基金會在后里森林園區「A11好神宗教燈區」設置展位。以「環保」為主題，將回收來的寶特瓶、光碟片、塑膠湯匙等，搭配在地慈濟志工的藍染、竹藝、彩繪等手藝，設計成一個個的裝置藝術燈區，連展區的地板都是用廢棄紡織品製成的環保塑木板鋪成。（圖／慈濟基金會提供）

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