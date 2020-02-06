快訊／台南海砂屋倒塌奪1命！工人施工「天花板掉下砸頭」慘死

▲台南市安南區一棟整修中的海砂屋，發生工安意外命案，59歲鄭姓工人在整修房屋2樓施工時，被掉下的天花板砸到頭部送醫不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區安和路2段318巷內1棟整修房屋，6日上午傳工地意外命案，59歲鄭姓工人在整修房屋2樓，被局部掉落天花板砸中頭部重創，已無呼吸心跳，經消防局救護車送奇美醫院搶救，因傷重宣告不治身亡，全案由市警三分局調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於6日上午11時49分許據報，安南區安和路2段318巷內發生整修房屋工地意外，1名工人無生命跡象（OHCA），消防局馬上出動安和消防分隊人車前往搶救，消防人員到場發現，現場為3樓整修中的建築物，59歲鄭姓工人疑在2樓處鑿壁時，被砸到頭部重創失去生命跡象，消防人員馬上以救護車送永康奇美醫院急救。

▲台南市安南區一棟整修中的海砂屋，發生工安意外命案。（圖／讀者提供）

鄭男到院前已心肺功能停止，前額及左側顱骨破裂、左側耳出血、右肩大片撕裂傷、背部大片挫傷，經奇美醫院醫護人員全力搶救，惟仍傷重不治身亡。

台南市警三分局據報，派員前往現場查處，警方封鎖現場勘查蒐證。據屋主向警方表示，因為房子是海砂屋而進行整修，鄭姓工人在2樓施工時，撞到懸掛在空中的天花板，局部天花板掉下來，砸到鄭姓工人頭部受傷送醫不治。警方除通報市府勞工局進行工安調查外，並報請檢察官相驗中。



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