　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南海砂屋倒塌奪1命！工人施工「天花板掉下砸頭」慘死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市安南區一棟整修中的海砂屋，發生工安意外命案，59歲鄭姓工人在整修房屋2樓鑿壁時，被倒塌牆壁壓傷送醫不治。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市安南區一棟整修中的海砂屋，發生工安意外命案，59歲鄭姓工人在整修房屋2樓施工時，被掉下的天花板砸到頭部送醫不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區安和路2段318巷內1棟整修房屋，6日上午傳工地意外命案，59歲鄭姓工人在整修房屋2樓，被局部掉落天花板砸中頭部重創，已無呼吸心跳，經消防局救護車送奇美醫院搶救，因傷重宣告不治身亡，全案由市警三分局調查處理中。

▲台南市安南區一棟整修中的海砂屋，發生工安意外命案，59歲鄭姓工人在整修房屋2樓施工時，被掉下的天花板砸到頭部送醫不治。（圖／者提供，下同）

台南市消防局119勤務中心於6日上午11時49分許據報，安南區安和路2段318巷內發生整修房屋工地意外，1名工人無生命跡象（OHCA），消防局馬上出動安和消防分隊人車前往搶救，消防人員到場發現，現場為3樓整修中的建築物，59歲鄭姓工人疑在2樓處鑿壁時，被砸到頭部重創失去生命跡象，消防人員馬上以救護車送永康奇美醫院急救。

▲台南市安南區一棟整修中的海砂屋，發生工安意外命案，59歲鄭姓工人在整修房屋2樓施工時，被掉下的天花板砸到頭部送醫不治。（圖／者提供，下同）

▲台南市安南區一棟整修中的海砂屋，發生工安意外命案。（圖／讀者提供）

鄭男到院前已心肺功能停止，前額及左側顱骨破裂、左側耳出血、右肩大片撕裂傷、背部大片挫傷，經奇美醫院醫護人員全力搶救，惟仍傷重不治身亡。

台南市警三分局據報，派員前往現場查處，警方封鎖現場勘查蒐證。據屋主向警方表示，因為房子是海砂屋而進行整修，鄭姓工人在2樓施工時，撞到懸掛在空中的天花板，局部天花板掉下來，砸到鄭姓工人頭部受傷送醫不治。警方除通報市府勞工局進行工安調查外，並報請檢察官相驗中。
 

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
防疫升級！觀光局宣布：即日起暫停旅行團「出團港澳」
返台包機收容檢疫所救護車送醫　指揮中心證實1人發燒、1人咳嗽
首例女台商出院「手寫信曝光」：在台灣其實很幸福！
台灣再確認2例武漢肺炎！確診來到13例
LIVE／鑽石公主號1台人確診！我禁國際郵輪靠港　指揮中心記
今日第2人！北部檢疫所女台商「持續咳嗽」緊急送醫…救護員全身
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超萌獒犬貪玩走失貨車運將送警局　超愛撒嬌！警輪流當保母

快訊／台南海砂屋倒塌奪1命！工人施工「天花板掉下砸頭」慘死

蘇花公路貨車對撞統聯客運　「統聯乘客未受傷」另有4人送醫

宜蘭男「吸毒+販毒」　交易時遭活逮搜出改造手槍

郵輪曾停靠！鑽石公主號爆20人確診武漢肺炎　基隆港連2日全面大消毒

辜莞允偷拍風波！平板裡「鮪魚裸照」神秘消失…事隔1年不起訴確定　

亂傳武漢肺炎「第八例在XX醫院」　雲林1人遭罰3萬緩起訴

網紅評知名鳳梨酥超難吃　「批過頭會不會被告？」…預言成真

桃園再爆3居家隔離者到處亂跑　男「帶女兒去吃飯」到案喊：關11天好悶

人妻奔摩鐵爽啪…綠帽夫怒告！小王辯「知道她有小孩不知有老公」

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

撞上休旅車後斗！機車失控反彈　遭對向大貨車輾「臟器外露」亡

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

超萌獒犬貪玩走失貨車運將送警局　超愛撒嬌！警輪流當保母

快訊／台南海砂屋倒塌奪1命！工人施工「天花板掉下砸頭」慘死

蘇花公路貨車對撞統聯客運　「統聯乘客未受傷」另有4人送醫

宜蘭男「吸毒+販毒」　交易時遭活逮搜出改造手槍

郵輪曾停靠！鑽石公主號爆20人確診武漢肺炎　基隆港連2日全面大消毒

辜莞允偷拍風波！平板裡「鮪魚裸照」神秘消失…事隔1年不起訴確定　

亂傳武漢肺炎「第八例在XX醫院」　雲林1人遭罰3萬緩起訴

網紅評知名鳳梨酥超難吃　「批過頭會不會被告？」…預言成真

桃園再爆3居家隔離者到處亂跑　男「帶女兒去吃飯」到案喊：關11天好悶

人妻奔摩鐵爽啪…綠帽夫怒告！小王辯「知道她有小孩不知有老公」

「#未來我說了算」adidas 全新系列　彭于晏突破自我不設限

首起薪資仲裁結果勇士勝出　終結者葛林薪資1.87億

前田健太早想離開道奇　轉戰雙城當先發可賺更多錢

2200人求旁聽澤尻英龍華被判刑！　15年前就吸毒「最後刑期出爐」：沒打算回演藝圈

道奇3方交易讓天使賺到　爽補重砲外野、先發投手

超萌獒犬貪玩走失貨車運將送警局　超愛撒嬌！警輪流當保母

快訊／防疫升級！觀光局宣布：即日起暫停旅行團「出團港澳」

HBL／戰鬥鴨球風轉型　東山用防守闖8強

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

【奧斯塔羅】另一半在你心中的重要程度　連朋友都罵你見色忘友

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

黑心口罩入侵！　檢調搜索查封97萬片

桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

台南騎士揍人搶手機　轉頭落跑發不動機車

台南應召站上架「港澳新妹」　3小時後被消失

即／林口騎士超車後失控　遭貨車輾臟器外露亡

居家檢疫列管男外出　恐面臨15萬元重罰

女控前男友硬上性侵 男辯女同意才上陣

直播主控遭攝影師3P性侵　經紀人提誣告

陸妹來台難　應召業喊：業績掉5成

男為引人注意喊：我從武漢回來！300萬罰金讓他成為焦點

高鳳路「奪命待轉區」搭藍色帳篷

遭盜圖正妹網紅現身！她好氣：還收到不雅照

網紅評知名鳳梨酥超難吃　預言挨告成真

不滿檢舉交通違規打檢舉達人

更多熱門

相關新聞

台南騎士揍人搶手機　轉頭落跑發不動機車

台南騎士揍人搶手機　轉頭落跑發不動機車

台南一名男子4日晚間9點多在新市區拍照蒐證，打算檢舉交通違規，沒想到一名男騎士路過見狀，先是騎到他面前嗆聲「蛤！你在檢舉Ｏ小逆？」隨後竟動手打人，還一把搶走他的手機。男騎士逞凶後，原先打算逃離現場，結果機車剛好發不動，在現場卡了整整67秒，在網上掀起熱議。

衛生局籲買口罩先電詢販賣時間

衛生局籲買口罩先電詢販賣時間

建商建商專營台南重劃區　 祭1字頭房價還送電動機車

建商建商專營台南重劃區　 祭1字頭房價還送電動機車

台南市口罩領購藥局地圖上線

台南市口罩領購藥局地圖上線

Volvo倒退嚕A到別人車尾…駕駛裝沒事落跑

Volvo倒退嚕A到別人車尾…駕駛裝沒事落跑

關鍵字：

台南安南區工地海砂屋天花板砸頭

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：台籍「弱勢優先」

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

莉婭親上火線開戰：靠北！

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

福建毒王騙全村吃餐宴　害4000人隔離

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面