加拿大專機撤211人　外交部長：盡可能立刻離開中國

▲撤離的加拿大人將被安置在特倫頓空軍基地（CFB Trenton）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

加拿大派遣的撤僑專機，預計在當地時間7日飛抵加國，機上預計有211人，目前會先安置在安大略省的特倫頓空軍基地（CFB Trenton），並隔離2周觀察。衛生部門表示，只有在需要緊急治療的情況下，才會被轉移至醫院，目前已經準備了足夠的負壓室病房來應對。

根據《路透社》報導，加拿大外交部長弗朗索瓦·菲利普·香檳（François-PhilippeChampagne）5日表示，截至5日為止共有373位加拿大公民和永久居民申請撤離的幫助，原本第1架專機預計在當地時間6日飛離，但因為天氣因素而往後延遲1天。

另外香檳也呼籲，所有在中國的加拿大公民，如果非必要請不要待在中國，立即使用各種交通方式離開，隨著各國航班縮減和旅行限制，要離開是越來越困難的事情。

目前加拿大正在著手計畫要派遣第2架撤僑專機，雖然派遣了撤僑專機，但也不是任何加拿大人都可以登機。中國政府規定，只有是有發燒、咳嗽等症狀的人或是身為永久居民，都不可以搭上飛機。