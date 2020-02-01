　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

農夫拼裝車停路邊　小姊妹花視線昏暗騎車猛撞1死1重傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼彰化和美發生機車自撞農用拼裝車意外，一對未成年姊妹花傷重，一死一傷。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲小姐妹花見前方路邊停有農用拼裝車，反應不及撞上，造成一死一傷。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

陳姓農夫晚間將農用拼裝車停在產業道路路邊，導致黃姓未成年姊妹花撞上造成1死1重傷。台中高分院認為，陳男違停拼裝車為主要過失，至今否認犯行，未與家屬和解，維持一審依過失致死罪判他8月徒刑，全案仍可上訴。

該起車禍發生在2018年7月5日，17歲與15歲黃姓姊妹花晚間7點多騎機車雙載走產業道路準備返家，未注意到前方路邊停放一輛農用拼裝車，加上現場無路燈，直接撞上去。小姐妹花重傷倒地，雖立刻送醫急救，但騎車的妹妹不治身亡，坐後座的姊姊受有腹部鈍傷併肝臟撕裂傷、頭部外傷併鼻骨及顏面骨骨折、胸腹及腹部疑似燙傷，搶救後撿回一命。家屬怒告陳男過失致死等罪嫌。

▲▼彰化和美發生機車自撞農用拼裝車意外，一對未成年姊妹花傷重，一死一傷。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲附近民眾與警方得知到場，趕緊叫119請求協助。（圖／資料照）

陳男雖坦承有將農用拼裝車放在事發地點，是為了裝載稻穀，但否認有過失，堅稱他車可以停放在那邊。其辯護律師也說，現場未設任何禁止停車或臨停標誌標線，該車車尾有銀色反光漆，也有閃光紅燈，道路還有3.9公尺路寬，小心謹慎點應可順利通過等。

彰化地院法官審理後認為，雖然少女無照駕駛，但陳男將拼裝車停放現場造成車禍，過失程度較重，加上與家屬未達成和解，依過失致死罪判他8月徒刑。

陳男不服上訴台中高分院，依然堅稱自己無過失，法官認為一審判決適法適當，維持原判。

韓妞激推、IG討論爆款

【更多新聞】

造謠「政府靠賣口罩賺45億」　韓粉遭逮稱：我就是對民進黨不爽

獨／台中活春宮哥現身！帶妹出場...路不熟又凍未條　老婆氣噗噗陪他上警局

台灣燈會主展區8日起跑　29花燈車遊行后里登場好吸睛

ET快訊
雙手佈滿血絲！隔離病房22歲女護士「寫好家書」：一線需要我
男女「武漢返台」留假資料！7天趴趴走　里長找嘸人氣炸
武漢肺炎疫情擴散！陸官方宣布「所有影視劇停拍」
她誤踩油門撞麵攤　油鍋噴灑正妹40%燙傷…法官判賠3433萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

油煙味+搬瓦斯太吵…他持棍砸便當店！　暴怒哥：已經再三提醒

農夫拼裝車停路邊　小姊妹花視線昏暗騎車猛撞1死1重傷

網傳「彰化老人會倒閉」　會長孫女議員溫芝樺提告：是結算

誤踩油門！她開車撞切仔麵攤　油鍋噴灑害正妹全身40%燙傷…法官判賠3433萬

透天厝成「凶宅」房東怒討315萬！狠兒替母出氣弒父冰屍3個月…還嫌賠太貴

桃機拾獲2350元菸酒未還　男挨告侵佔！花1萬7千元獲緩起訴

與男友激情衝刺…4歲兒就在旁！回家撲阿嬤身上「騎馬」　奶音曝：阿伯說可以

左腳受傷右腳又被鐵絲綁　佛心民眾救浪浪「虎克」…網友：真的很過份！

男欠債歪腦動到超商搶運鈔車　開槍卡彈「慘遭保全打趴」

男童哭訴「車內被摩擦」　噁男手機海量裸照曝光…都是未成年

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發 韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

孟耿如包包印了一個Ｈ　準人妻脫口「我很喜歡許光漢」XDD

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

李國毅自彈自唱《少女+Without You》　網友：戀愛了啦～

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

杜江鏡頭前撒嬌霍思燕　「我還想和妳再生一個Baby」＞／／＜

油煙味+搬瓦斯太吵…他持棍砸便當店！　暴怒哥：已經再三提醒

農夫拼裝車停路邊　小姊妹花視線昏暗騎車猛撞1死1重傷

網傳「彰化老人會倒閉」　會長孫女議員溫芝樺提告：是結算

誤踩油門！她開車撞切仔麵攤　油鍋噴灑害正妹全身40%燙傷…法官判賠3433萬

透天厝成「凶宅」房東怒討315萬！狠兒替母出氣弒父冰屍3個月…還嫌賠太貴

桃機拾獲2350元菸酒未還　男挨告侵佔！花1萬7千元獲緩起訴

與男友激情衝刺…4歲兒就在旁！回家撲阿嬤身上「騎馬」　奶音曝：阿伯說可以

左腳受傷右腳又被鐵絲綁　佛心民眾救浪浪「虎克」…網友：真的很過份！

男欠債歪腦動到超商搶運鈔車　開槍卡彈「慘遭保全打趴」

男童哭訴「車內被摩擦」　噁男手機海量裸照曝光…都是未成年

黃國書憂幼童口罩供不應求　經濟部：增購60台設備量產

越南防疫臨時禁飛　長榮航空宣佈：取消今晚飛往越南航班

和Kobe最大共同點？　里拉德：對比賽的熱愛

中職／鄧志偉強化下半身　守備移動更輕鬆

游錫堃宣示就職立法院長　喊出下修參政年齡

不畏武漢肺炎陰影照唱！　顧歌迷健康...詹雅雯攻蛋先設「三關卡」

俠客歐尼爾：我還有最後的話想對Kobe說　「家常對話」曝光⋯粉絲心碎

爆紅饒舌新秀薄紗「水鑽貼滿私密處」！　霸氣雙腿大開…網嚇傻：好像X毛外露

獨／聲音沙啞3個月！男業務憂罹癌…醫一照聲帶「整片菜花田」驚：玩太嗨了

越南也禁台航班入境！星宇起飛喊卡「滑回機坪」、長榮空中折返

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

社會熱門新聞

造謠DPP靠賣口罩賺45億1韓粉遭逮

大陸返台男「走路會喘」　推飛護理人員落跑

板橋男笑稱：得肺炎　一通電話醫護全副武裝關切

與男友激情衝刺！兒回家撲阿嬤身上騎馬：阿伯說可以

即／關渡大橋轎車猛撞對向油罐車　車頭炸裂全毀

復興空難整台車被撞爛　他求償400萬敗訴

開車撞切仔麵攤　害她全身40%燙傷…法官判賠3千萬

南投跟大溪氣溫僅2.9度…北台灣20人倒下失去心跳！

男咖啡廳稱「肺炎剛出院」　警消隨即出現

女遭偷拍性愛影片淪人肉ATM　律師教自保

桃園保麗龍工廠大火　火焰照亮夜空

他酒駕見警「狂飆撞人不停」　女騎士全身骨折慘死

軍人情侶大崗山赴黃泉　17天後另夫妻走同條路

色男闖女網友家參觀　硬撲倒摸透…一通電話他秒軟

更多熱門

相關新聞

雲林車禍火燒車　兩名騎士受傷送醫

雲林車禍火燒車　兩名騎士受傷送醫

雲林縣31日晚間發生一車禍引起火燒車事故，雲林縣消防局獲報指虎尾鎮興南橋有休旅車火燒車，警消到達現場發現為一輛機車與一輛汽車一同陷入大火，由虎尾分隊出動4輛消防車前往搶救，並將2名傷者送醫治療，車禍肇責將由警方進一步釐清。

民眾瘋搶口罩　議員捐5千片發放

民眾瘋搶口罩　議員捐5千片發放

彰化華新口罩廠配合政策停賣　排隊民眾開罵

彰化華新口罩廠配合政策停賣　排隊民眾開罵

跟武漢肺炎第4例同班機　彰化男返台趴趴走

跟武漢肺炎第4例同班機　彰化男返台趴趴走

大安區機車碰撞左轉轎車　騎士送醫亡

大安區機車碰撞左轉轎車　騎士送醫亡

關鍵字：

車禍拼裝車產業道路彰化台中高分院

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

快訊／陳時中：台灣可分離病毒了！

義拒台灣飛機入境　網崩潰「狂踩地雷」抵制

洗澡「下秒自爆」　壽星妹：有陰影了

陳建州求聯繫蘇貞昌「對話內容曝光」！

Keanna提告謝和弦、莉婭後「首曝經濟狀況」！

陸人挺口罩禁出口　點破關鍵資料

陪范瑋琪度難關！陳建州「全面停工」

《玩命關頭9》元老復活！　馮迪索：家人回來了

唬爛得武漢肺炎！他淚訴死前夢想GG了

怕染武漢肺炎　他喝「75%酒精」悲慘下場曝光

今晨3.5度！低溫特報持續　下周兩波鋒面接力濕冷變天

日本女主播因身材太雄偉天天遭投訴

越南限台航班入境！星宇航空受害

武漢台商暴吼醫護　醫生委屈PO文

更多

最夯影音

更多
WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣

WHO宣告列「國際公衛緊急事件」　對抗肺炎歐盟說話了：應納入台灣
配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

配合徵收！彰化口罩廠宣布停賣 民眾買嘸怒嗆：不顧人家生死...

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

6歲兒子抵抗玩具準時找爸爸！　突想到小鬼5歲外甥...狂奔回去帶弟弟

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

柴柴顧店落跑...躲超市爽吹冷氣 被爸抓包秒露「驚嚇臉」：拍謝啦

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發 韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發 韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面