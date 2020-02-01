農夫拼裝車停路邊　小姊妹花視線昏暗騎車猛撞1死1重傷

▲小姐妹花見前方路邊停有農用拼裝車，反應不及撞上，造成一死一傷。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

陳姓農夫晚間將農用拼裝車停在產業道路路邊，導致黃姓未成年姊妹花撞上造成1死1重傷。台中高分院認為，陳男違停拼裝車為主要過失，至今否認犯行，未與家屬和解，維持一審依過失致死罪判他8月徒刑，全案仍可上訴。

該起車禍發生在2018年7月5日，17歲與15歲黃姓姊妹花晚間7點多騎機車雙載走產業道路準備返家，未注意到前方路邊停放一輛農用拼裝車，加上現場無路燈，直接撞上去。小姐妹花重傷倒地，雖立刻送醫急救，但騎車的妹妹不治身亡，坐後座的姊姊受有腹部鈍傷併肝臟撕裂傷、頭部外傷併鼻骨及顏面骨骨折、胸腹及腹部疑似燙傷，搶救後撿回一命。家屬怒告陳男過失致死等罪嫌。

▲附近民眾與警方得知到場，趕緊叫119請求協助。（圖／資料照）

陳男雖坦承有將農用拼裝車放在事發地點，是為了裝載稻穀，但否認有過失，堅稱他車可以停放在那邊。其辯護律師也說，現場未設任何禁止停車或臨停標誌標線，該車車尾有銀色反光漆，也有閃光紅燈，道路還有3.9公尺路寬，小心謹慎點應可順利通過等。

彰化地院法官審理後認為，雖然少女無照駕駛，但陳男將拼裝車停放現場造成車禍，過失程度較重，加上與家屬未達成和解，依過失致死罪判他8月徒刑。

陳男不服上訴台中高分院，依然堅稱自己無過失，法官認為一審判決適法適當，維持原判。

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