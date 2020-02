彈劾無罪！川普一出參議院秒發文...嗆：要當永遠的總統

▲川普順利度過彈劾案。(圖/路透)

實習記者崔子柔/綜合報導

美國參議院5日針對總統川普的2項彈劾案進行表決,最終反對票為52票,贊成票僅48票,否決了民主黨彈劾川普的提案。幾分鐘之後,川普立刻在推特上發影片慶祝,且內容有暗示自己會是「永遠的總統」。

川普發出的影片用了《時代雜誌》(TIME)2018年10月號的封面圖,並以2024年開始起跳每4年將選總統的年份,2028、2032、2056,最後到3000、5000、8000、20000,畫面中川普的表情一派輕鬆且得意,最後一幕停在「TRUMP 4EVA」(指永遠),暗示他會當永遠的總統。影片中這時候川普抬起頭來,噘著嘴唇、直視鏡頭,挑釁意味濃厚。

▲川普發出的慶祝影片。(圖/翻攝自推特/@realDonaldTrump)

相隔不到20分鐘,川普又發了一則貼文再度強調,「我會在明天中午12時(台灣時間8日凌晨1時)發出聲明,談論我們國家在彈劾騙局的『勝利』。」

I will be making a public statement tomorrow at 12:00pm from the @WhiteHouse to discuss our Country’s VICTORY on the Impeachment Hoax!