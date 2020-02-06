鑽石公主號20人確診　林右昌呼籲「別恐慌」：要確認乘客去過基隆哪裡





▲基隆市長林右昌。（圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者袁茵／台北報導

由日本橫濱港出發的郵輪「鑽石公主號」於5日出現10例武漢肺炎確診，6日再新增另外10例，其中包括一名台灣女性；由於船上有2000多名乘客曾從基隆港下船，當天行程包含台北101、故宮以及九份，引起北北基民眾緊張。對此，基隆市長林右昌6日呼籲大家別恐慌，基隆已針對公共場所空間進行消毒。

關於載有武漢肺炎確診病患的「世界夢號」、「鑽石公主號」曾都在基隆港靠泊，還有遊客下船觀光，引起外界恐慌。林右昌6日接受廣播節目專訪時表示，世界夢號應該比較沒什麼太大問題，當時有人員上船去檢疫，乘客下船時也一定要做，一切都比照空港。

林右昌提到，僅管有旅客下船，但世界夢號比較沒什麼問題；至於1月31日的鑽石公主號在通報上面有落差，據了解船上有3000多位船員和旅客，下船的大概2000多人，還有1000多人是沒下船的，最早之前得知的10個人確診，尚未確定是否有無下船，要等待日本政府通報台灣，才有辦法掌握。

林右昌表示，下船的旅客大約分成兩種，一種是團客，一種是散客，團客會搭遊覽車到台北新北，散客可能在基隆觀光旅遊。基隆目前至5日共有13例疑似案例，其中12例已排除，1例還在採驗當中，所以從1月31日至今，基隆市疫情還沒有任何異常或改變。

廣播節目專訪到一半時，林右昌得知除了原本的10名確診，又有10名確診乘客，使他呼籲民眾別恐慌，依照防疫中心的指示；而基隆已在5日對公共場所空間進行消毒，但確診乘客究竟去過哪些地方，還是要由疾管署來確認。

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