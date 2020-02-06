重慶採購口罩...雲南大理市竟直接攔截！　專家：那是「國務院的權利」

▲相關話題登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎疫情截至今（6）早，全大陸累計確診2.8萬例，不少地方醫療物資短缺，然而近日卻發生「雲南大理市攔截重慶物資」的事件。此事今日登上微博熱搜，閱讀數達到1.9億，網友紛紛呼籲「大理請把口罩還給重慶」。對此，法律專家表示，「如果涉及全國範圍或者跨省市、自治區、直轄市的徵用，應該由國務院進行。」

近日一張雲南省大理白族自治州大理市衛健局發出的《應急處置徵用通知書》，引發網友熱議。內容顯示，我市已處於重大突發公共衛生事件一級回應狀態，全市疫情防控物資極度緊缺；經大理市人民政府研究，「決定對你（單位）由順豐物流從雲南省瑞麗市發往重慶市的9件口罩，依法實施應急徵用。」

該份《通知書》落款為大理市衛生健康局，時間為2020年2月2日。對此，大理市衛健局4日向《新京報》表示，接收群眾舉報疫情的熱線電話，承認《通知書》是大理市衛健局發出，「這是政府的決定，不是我們一個部門能決定的。」

這名工作人員還說，被徵用的口罩「已經送到一線了」，但具體包括哪些單位，自己並不清楚，「現在政府已經在積極聯繫賣方和買方，正在溝通後續的補償事宜。」順豐物流大理分公司則對此事「不做回應」。

▼通知書內容。（圖／翻攝自微博）

重慶3日向大理市發出《關於商請放行暫扣物資的函》。內容顯示，「我市委託供應商購買的一批口罩，委託雲南順豐速運有限公司大理分公司承運2月1日被貴單位暫扣（附9件快遞單號）。該批物資系重慶市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組指定企業採購用於重慶市疫情防控的緊急物資，現懇請貴單位予以放行。」

對此，大理衛生健康局方面5日向《經濟觀察網》表示知曉，「但物資（口罩）已經發放無法追回，索要物資需要同工作組商量以及同賣家（發貨方）協調。」

中國政法大學法治政府研究院副院長趙鵬表示，依據《突發事件應對法》《傳染病防治法》，出於控制疫情的需要，政府確有徵用物資的權力，「但《傳染病防治法》規定，縣級以上的地方政府，只能徵用本行政區域內的物資。如果涉及全國範圍或者跨省市、自治區、直轄市的徵用，應該由國務院進行。」

趙鵬表示，處於運輸過程中的快遞應當屬於跨行政區域物品，因此徵用權屬於國務院，「這種物資流動到當地後，因為當地需求被扣住的做法，會影響全國範圍內的物資配送流轉關係，實際上是一種為了本行政區域需要而不顧其他行政區域的做法。」

▲網友製圖，要求大理歸還口罩。（圖／翻攝自微博）

大理攔截重慶物資的事件在微博迅速發酵，有網友直呼「氣得睡不著」，紛紛呼籲「大理請把口罩還給重慶」、「打劫人家重慶給一線的物資，美其名曰徵用，要點臉？」、「一場瘟疫將國人帶回到民國時代。這特麼是軍閥割據上演的大戲」、「真的有點搞笑，即便是雲南省政府也不能這樣徵用重慶市的物資吧」。

實際上，截至6日早上，重慶累計確診389例，死亡2例，治癒15例；雲南累計確診128例，其中大理確診8例。有網友指出，「你看看重慶離武漢有多近？重慶確診病例有多少？暫且不論這是重慶政府自己出錢自己動用全球朋友圈採購到的醫療物資。你大理的一線能比重慶這個重災區的一線醫務工作人員更需要這批口罩嗎？都是救命的啊！！！一句已發往一線就想打發重慶嗎？」

也有大理市民po文稱，「昨晚就看到這個話題了，作為一個大理人，我深感慚愧，重慶的小夥伴們對不起！我TM第一次覺得作為一個大理人這麼丟臉。大理市zf（政府）你是憨批？你的人民子弟每年外出務工、學習的人那麼多，你們這種無腦操作是要讓這些人出去抬不起頭？」