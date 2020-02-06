一線抗疫護士曝真實工作畫面　臉上額頭佈滿印記...背「丘比特」進病房

▲一線抗戰護士胡雪珺記錄真實工作畫面。（圖／翻攝自CCTV，下同）

記者康心禹／綜合報導

武漢肺炎疫情肆虐，最辛苦的莫過於站在前線的醫護人員。胡雪珺是武漢市肺科醫院呼吸與危重症醫學科的護士，已經在抗疫前線工作了二十多天，連日忙碌。她用手機記錄下在醫院裡最真實的一幕，一線醫護人員是如何工作的、患者和醫護人員的心態又是如何。

胡雪珺說，科室是從1月6、7日開始接收此次疫情患者的，那個時候科室也是臨危受命，整個科室被臨時改造成隔離病房。她一早來到科室，就碰上食堂師傅在病區門口給病人和下夜班的同事送來免費的早餐，病人的早餐有稀飯、包子、饅頭、雞蛋，為了避免汙染，所以採取一種特殊傳遞的方式。

胡雪珺還說，「現在是凌晨5點，我剛剛從隔離病房和同事換班出來，可以看到我臉上和額頭上的印記，都是因為長時間佩戴口罩還有護目鏡，以及面罩、防護服的帽子給壓出來的，印記估計得好一段時間才能夠消散。」據她了解，目前醫院已經收治了80餘名確診的患者（截至2020年1月28日），治癒出院的也有十餘名。

胡雪珺表示，「我們一般是戴三層手套，但戴著三層手套打針非常不好打，護目鏡因為很容易模糊，上面塗一層薄薄的洗手液，其實穿著隔離衣是非常悶熱的，因為它密不透風，而且我們一穿通常就是3、4個小時，背後要背一個像書包的東西叫『丘比特』，它是一個電動送風，空氣過濾式的呼吸保護系統。」

胡雪珺稱，病人的輸液滿滿的一車，患者的房間都有標示，就是核酸測驗陽性的病人放在同一間，病房門都是反鎖的，病人活動的區域只能在病房，是不能到走廊上去的。

胡雪珺還稱，「和同事進入到隔離病房為病人做每日的常規護理與治療時，有病人和我們打趣開起了玩笑，說想出去玩不想住院了，其實我們聽到了也由衷地開心，因為他們現在比以前有精神，也有食慾了。看著他們一天天地好轉，我們真的感覺到由衷地開心，因為這都是我們共同努力的結果，每天工作雖然忙碌且緊張，但是感覺事情都在往好的方向發展，我相信我們一定可以戰勝這場疫情，大家一起加油！武漢加油！」