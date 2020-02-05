大雨變天濕又冷！鋒面→冷氣團接力再降溫　元宵下探12°C冷3天

▲鋒面挾大雨過境，基隆、新北市發布大雨特報。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

升級冷氣團！中央氣象局表示，5日受東北季風影響，北東有局部短暫雨，其中已經針對基隆、新北市2縣市發布大雨特報，北台灣整天涼冷不到18度；7日（周五）鋒面通過，北東轉雨，預估8日（周六）將有一波大陸冷氣團接力，中部以北低溫13度，北部局部下探12度。

氣象局指出，東北季風影響，迎風面的東半部及北部地區仍有局部短暫雨，基隆北海岸及宜蘭有局部較大雨勢，已經針對基隆、新北市發布大雨特報，中南部平地大多多雲為主，山區有零星短暫雨，若水氣與氣溫配合，3000公尺以上高山有結霜或下雪機率。

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▲鋒面通過，北部、東半部轉雨。



溫度方面，北台灣高溫約18度上下，整天涼冷，中部及花東約23至25度，南部27度，清晨夜裡各地低溫 13至17度。

氣象局指出，時序來到24節氣之始「立春」，象徵寒冷冬季即將結束，但未來一周天氣可以說是「兩天一變」，變化也是相當快速，忽冷忽熱、時晴時雨。預計7日將有一波鋒面通過北部海面，加上東北季風增強，北東天氣轉涼，並有局部短暫陣雨。

8至10日（周六至下周一）持續受一波冷氣團影響，北東天氣偏冷，高溫僅17至19度，各地早晚偏冷，低溫下探13度，北部局部地區下探12度，南部及花東低溫15度；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

▼冷氣團接力再降溫，元宵下探12°C冷3天。

