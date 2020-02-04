今晚冷空氣發威！中部以北下探13度　下一波更強「最冷時刻」曝

▲冷空氣來襲，今晚到周三清晨中部以北低溫13-15度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今晚冷空氣發威！氣象局指出，這波冷空氣強度介於東北季風至大陸冷氣團之間，中部以北低溫下探13-15度，其他地區也僅15-18度。不過，周五晚還會再有一波更強冷空氣來襲，周日清晨最冷，中部以北空曠地區僅剩11度。

氣象預報員顏增璽表示，受到東北季風或大陸冷氣團影響，今晚至明天清晨中部以北低溫13-15度，其他縣市為15-18度。降雨部分，主要以北部、東半部為主，其中基隆北海岸及宜蘭有較大雨勢。

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▲未來一周天氣變化快速，2波冷空氣影響。（圖／中央氣象局）

周四白天起，冷空氣減弱、溫度回升，北台灣回升到23-24度，中南部27-29度，降雨也只剩東半部、北部山區有雨勢。不過，周五下半天起，又有鋒面通過，接著東北季風再增強，強度估可達冷氣團等級。

▲氣象局指出，下一波冷空氣自周五晚影響至下周一，周日清晨最冷。（圖／記者林敬旻攝）

下一波冷空氣預估將影響至下周一，屆時北部、東半部再轉雨，中南部山區也會有零星雨勢；最冷時間點為周日清晨，中部以北低溫12-14度，空曠地區更低僅剩11度，南部及花東則為15-16度。