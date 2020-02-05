冷空氣發威！合歡山、雪山都飄雪了　衝賞雪「剩白天可碰碰運氣」

▲合歡山飄雪，部分路段積雪約5公分。（圖／翻攝自合歡山即時影像監視器）

記者賴文萱／台北報導

冷空氣發威加上水氣足夠，合歡山5日入夜起陸續飄雪，吸引遊客衝上山賞雪。公路總局指出，目前部分路段最厚積雪約5公分，昆陽到遊客中心路段，實施車輛需加掛雪鏈管制。目前但清晨下雪了。中央氣象局則表示，清晨時候合歡山溫度為0度，加上有水氣通過，因此有飄雪，但晚上以後水氣會越來越少，想賞雪的民眾要把握白天去碰碰運氣。

氣象預報員林定宜說，清晨時，合歡山溫度夠低，加上有水氣通過，在這樣條件下有出現飄雪，但現在看已經暫停了，下半天以後水氣會減少，越晚下雪機率越低，民眾可把握白天碰碰運氣。至於玉山部分，因為水氣不夠，因此目前觀測並沒有下雪。

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公路總局埔里段段長黃陳全表示，合歡山路段昨天下午開始就有飄下冰霰，入夜後則陸續降下雪加霰，有一波波斷續下雪，目前部分路段約積雪5公分。為維護用路人安全，現在昆陽到遊客中心路段實施車輛加掛雪鏈管制。

▲▼雪山下雪畫面。（圖／雪霸國家公園高山保育志工 鄭僥龍提供）

除了合歡山之外，在雪山也有出現下雪狀況。雪霸國家公園高山保育志工鄭僥龍指出，雪山三六九山莊自昨晚8點開始降雪，到清晨6點山莊前積雪約2公分，往黑森林的山坡也佈滿白雪，請上山的朋友務必將必要的雪地裝備隨身攜帶。