北東變天！鋒面通過...3縣市大雨特報　玉山、合歡山今明可能下雪

▲氣象局預報，水氣跟溫度若配合，周二三玉山及合歡山有機會下雪。（圖／資料照／交通部提供）

記者賴文萱／台北報導

鋒面通過，氣象局今（4）日上午發布大雨特報，基隆北海岸及宜蘭地區（頭城鎮）有局部大雨發生的機率。氣象局表示，今天東北季風增強影響，迎風面的東半部及北部地區有局部短暫雨，其中在基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部地區大多為多雲到晴，不過山區有些零星短暫雨。

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▲氣象局發布大雨特報，基隆北海岸及宜蘭地區（頭城鎮）有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象局）

氣象預報員顏增璽表示，今天除了東北季風影響，還有一道鋒面在台灣附近，中部以北、東北部有些短暫雨，花東地區比較局部，南部山區也有零星降雨。今天中部以北高溫都不到20度，南台灣則有24-25度左右，這一波東北季風影響最冷時間點是今晚到明天清晨，中部以北低溫下探13-14度，南部及花東為15-18度。

明天水氣減少，但迎風面北東地區仍會有雨，其中，今明2天若水氣、溫度能夠配合，氣象局也預報合歡山、玉山等3000公尺上高山有下雪機會。

▲下一波變天時間點為周五晚至周六日，屆時恐有大陸冷氣團來襲。（圖／記者李毓康攝）

周四、五東北季風開始減弱，這兩天氣溫回升明顯，北部高溫有22-23度，中南部27-28度，東部22-23度，西半部要注意溫差大問題。

下一波變天時間為周五晚開始，一直到周六、日，目前強度預估為東北季風或大陸冷氣團，不過水氣較現在這波少，因此降雨情況還好，就是要注意溫度會下滑。氣象局預報，中部以北低溫12-13度，空曠地區更可能剩10-11度，南部及花東14-17度。