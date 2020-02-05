武漢肺炎封關限令！一張表看4種情況：港澳人士入境需居家檢疫14天

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／台北報導

武漢疫情爆發後，為預防境外人士將疫情帶入台灣，中央流行疫情指揮中心明確標記出「中港澳地區入境規定」，此規定預計7日開始實施，並視未來疫情作調整。

衛生福利部疾病管制署指出，「中港澳地區入境規定」分為4種情況：

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一、國人：

1. 自2月6日起，有中港澳旅遊史者，需居家檢疫14天。

2. 申請獲准至港澳入境者，需自主健康管理14天。

二、中國大陸人士：暫緩入境。



三、港澳人士：自2月7日起，入境後需居家檢疫14天。



四、外國人：自2月7日起，14天內曾經入境或居住於中國、香港、澳門的外籍人士，暫緩入境。

▲衛生福利部PO出入境規定整理表。（圖／衛生福利部臉書）



中央流行疫情指揮中心指出，香港已發生零星未知來源之社區傳播病例，社區中恐有隱性傳播鏈發生；另澳門近日有博彩業員工感染，當地已發生次波感染，且與中國往來密切，故自即日起提升香港及澳門旅遊疫情建議至第二級

最後，中央流行疫情指揮中心表示，上述4點的規定措施，都將依造未來疫情的狀況作調整；指揮中心將嚴密監控疫情變化，視疫情演變隨時調整流行地區及旅遊建議範圍。

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