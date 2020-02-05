3000郵差大動員全台配送口罩　竟爆有特約藥局「不想賣拒收」

▲中華郵政接手口罩配送任務，由郵差送遞至健保特約藥局。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者賴文萱／台北報導

口罩販售實名制6日起上路，配送物流工作改由中華郵政全面接手，郵局也動員3000人力投入，下午起開始進行配送任務，不過，卻傳出有郵差回報有健保特約藥局因不想賣口罩拒收。對此，中華郵政表示，名單都是按照衛福部提供的配送，會再去了解情況，如真有拒收狀況，會先送回郵局統一保管，並反應狀況給衛福部。

中華郵政郵務處處長陳敬祥表示，配合政府的政策，中華郵政今起執行口罩配送任務，依照衛福部的名單會送至全台6515處特約健保藥局及52處偏鄉衛生所，每天要配送的數量為160萬片，每次配送給藥局或衛生局的數量是200片大人口罩、50片兒童口罩。

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陳敬祥說，由於全台24家口罩製造廠分布在10個縣市，且每個縣市製造廠商不平均，因此運輸上的調配增加許多運輸人力，預估這次共投入3000人力進行配送。

▲▼郵局動員3000人力，安排配送口罩到藥局。（圖／記者黃軍瑋攝）

不過，目前傳出有郵差配送口罩時，有特約藥局以不想賣為由拒收。陳敬祥表示，還沒收到相關通報，因為藥局名單都是由衛福部提供，但如果真的有藥局拒收、不配合的情況，會先把口罩送回中華郵政統一保管，並向衛福部反應狀況。

另外，負責配送口罩任務的郵差，基本上都會全面配戴口罩，但郵局也反應，本身提供給員工的口罩庫存量有不足情況，會盡量去向中央爭取。