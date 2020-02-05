口罩缺貨「關鍵數字」曝！工廠狂招人輪班趕製　網見薪資嘆：難怪買不到

▲台南口罩工廠會全力提高口罩產量，協助國人度過難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

武漢肺炎疫情持續延燒，為了防疫民眾爭相購買口罩，但卻有錢也買不到，政府對口罩採統一管控，發送超商限購但民眾仍買不到口罩引起極大民怨，中央宣布購買口罩改採實名制，並協請口罩業者趕工生產，但從台南市白河區恆大口罩工廠徵才啟事提供的月薪資23800元，網友批評終於知道缺口罩的原因了！

台南白河恆大口罩公司，是台南5家口罩工廠之一，為了因應全台口罩大缺貨，工廠除生產線全開外，也為政府默求提高口罩產量，在網路上開出徵才啟事，要找30個人，採早晚2班輪班制度（8至20時、20時至8時），每班要上12個小時，開出的薪水是23800元。

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▲台南口罩大廠徵才啟事，開出薪資引發熱議。（圖／翻攝自臉書白河、東山、後壁鄕親的大小事）

薪水條件曝光後，引起網路熱烈討論，網友留言表示：「一天12小時才23800...是休幾天阿！」、「 12小時的班才23800真的太少了」、「 12小時没加班费才23800元真的太少了」、「 做到死的概念」、「工作時間跟薪水不成比例！悲哀的台灣勞工啊！」、「 不意外 曾待過 就明白」、「 薪水真的很不ok但也許只是聘請沒啥技術需求的臨時工吧！看一下別人開的工資，在台南作業員工作開28000至40000元」、「難怪缺口罩！」、「 這種低於基本薪資不會被開罰嗎？勞工局在休假嗎？」

但也有網友持不同看法，指出：「一看就知道你們這些酸民沒去應徵過作業員，月薪是這樣打，但是他也是基本薪資23K+輪班津貼和業績獎金好嗎？樓上的不懂就閉嘴！不然你們就都不要買口罩！」、「大家都誤會了，23800是基本薪資，配合政府需求，口罩生產以12小時為一班，每日正常工時8小時之外的4小時，會依法發給加班費」。

廠商表示，只要有缺人就會找人，薪資在基本工資以上，公司會視是否有經驗另做調整，目前1班是12小時，但津貼和加班費會另計。公司因應疫情需求，會全力提高口罩產量，協助國人度過難關。

▲為了瞭解台南市口罩生產及人力需求狀況，經發局長陳凱凌4日特別再度前往恆大股份有限公司訪視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了瞭解台南市口罩生產及人力需求狀況，經發局長陳凱凌4日特別再度前往恆大股份有限公司訪視，並代表黃偉哲市長，感謝軍方人力支援及恆大公司配合政府政策全力生產。陳凱凌說，目前因應武漢肺炎防疫需求，恆大公司每日可生產8.6萬片口罩，產能持續增加中，轄內工廠每日生產之口罩均由中央統一徵用，6日起將採實名制，民眾可持健保卡至健保局特約藥局購買。





台南市經發局長陳凱凌指出，已主動調查轄內口罩供應、銷售情況及人力需求，並協調軍方調度人力進駐，加速口罩生產，紓解市場上口罩需求壓力。如於生產過程有遭遇問題，經發局會盡力協助。

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