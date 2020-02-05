　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

口罩缺貨「關鍵數字」曝！工廠狂招人輪班趕製　網見薪資嘆：難怪買不到

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市長黃偉哲親自去恆大股份有限公司訪視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南口罩工廠會全力提高口罩產量，協助國人度過難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

武漢肺炎疫情持續延燒，為了防疫民眾爭相購買口罩，但卻有錢也買不到，政府對口罩採統一管控，發送超商限購但民眾仍買不到口罩引起極大民怨，中央宣布購買口罩改採實名制，並協請口罩業者趕工生產，但從台南市白河區恆大口罩工廠徵才啟事提供的月薪資23800元，網友批評終於知道缺口罩的原因了！

台南白河恆大口罩公司，是台南5家口罩工廠之一，為了因應全台口罩大缺貨，工廠除生產線全開外，也為政府默求提高口罩產量，在網路上開出徵才啟事，要找30個人，採早晚2班輪班制度（8至20時、20時至8時），每班要上12個小時，開出的薪水是23800元。

請繼續往下閱讀...

▲台南口罩大廠徵才啟事，開出薪資引發熱議。（圖／翻攝自臉書白河、東山、後壁鄕親的大小事）

▲台南口罩大廠徵才啟事，開出薪資引發熱議。（圖／翻攝自臉書白河、東山、後壁鄕親的大小事）

薪水條件曝光後，引起網路熱烈討論，網友留言表示：「一天12小時才23800...是休幾天阿！」、「 12小時的班才23800真的太少了」、「 12小時没加班费才23800元真的太少了」、「 做到死的概念」、「工作時間跟薪水不成比例！悲哀的台灣勞工啊！」、「 不意外 曾待過 就明白」、「 薪水真的很不ok但也許只是聘請沒啥技術需求的臨時工吧！看一下別人開的工資，在台南作業員工作開28000至40000元」、「難怪缺口罩！」、「 這種低於基本薪資不會被開罰嗎？勞工局在休假嗎？」

但也有網友持不同看法，指出：「一看就知道你們這些酸民沒去應徵過作業員，月薪是這樣打，但是他也是基本薪資23K+輪班津貼和業績獎金好嗎？樓上的不懂就閉嘴！不然你們就都不要買口罩！」、「大家都誤會了，23800是基本薪資，配合政府需求，口罩生產以12小時為一班，每日正常工時8小時之外的4小時，會依法發給加班費」。

▲台南市長黃偉哲親自去恆大股份有限公司訪視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲親自去恆大股份有限公司訪視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廠商表示，只要有缺人就會找人，薪資在基本工資以上，公司會視是否有經驗另做調整，目前1班是12小時，但津貼和加班費會另計。公司因應疫情需求，會全力提高口罩產量，協助國人度過難關。

▲為了瞭解台南市口罩生產及人力需求狀況，經發局長陳凱凌4日特別再度前往恆大股份有限公司訪視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為了瞭解台南市口罩生產及人力需求狀況，經發局長陳凱凌4日特別再度前往恆大股份有限公司訪視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了瞭解台南市口罩生產及人力需求狀況，經發局長陳凱凌4日特別再度前往恆大股份有限公司訪視，並代表黃偉哲市長，感謝軍方人力支援及恆大公司配合政府政策全力生產。陳凱凌說，目前因應武漢肺炎防疫需求，恆大公司每日可生產8.6萬片口罩，產能持續增加中，轄內工廠每日生產之口罩均由中央統一徵用，6日起將採實名制，民眾可持健保卡至健保局特約藥局購買。

▲台南市長黃偉哲親自去恆大股份有限公司訪視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲親自去恆大股份有限公司訪視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市經發局長陳凱凌指出，已主動調查轄內口罩供應、銷售情況及人力需求，並協調軍方調度人力進駐，加速口罩生產，紓解市場上口罩需求壓力。如於生產過程有遭遇問題，經發局會盡力協助。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

ET快訊
新確診病例驚爆不在「台人原先登機名單」內！徐正文：突然多3個
看到名單傻眼！武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了陸配、家人
武漢男自願接醫護上下班！感染4天離世…馬上火化家人見不到最後
口罩缺貨「關鍵數字」曝！工廠狂招人趕製　網見薪資嘆：難怪買不
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

口罩實名制明上路「系統還沒好」？　健保署：最快今晚開放測試

「世界夢號」4人有廣東旅遊史　3人已過14天隔離期另1人未下船

疫情釀台生無法返陸　教育部長：研議在台大學「隨班附讀」

喉嚨癢咳兩下「旁邊兩排椅子全空」　診所瞬間剩他一人：大家拔腿而出

日10確診鑽石公主號「1/31曾停靠基隆港」　港務公司證實：有2694人下船了

年後轉職潮！這「3星座」最適合自由業　到哪都能上班

口罩實名制6日上路！藥局動線規劃方式出爐　首日身分證尾數雙號先買

館長爆親眼見「瓜分921賑災物資」　慈濟反擊...當年援助明細曝光

延後開學不怕在家沒事做　教育部力推線上平台讓學習不中斷

口罩缺貨「關鍵數字」曝！工廠狂招人輪班趕製　網見薪資嘆：難怪買不到

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

口罩實名制明上路「系統還沒好」？　健保署：最快今晚開放測試

「世界夢號」4人有廣東旅遊史　3人已過14天隔離期另1人未下船

疫情釀台生無法返陸　教育部長：研議在台大學「隨班附讀」

喉嚨癢咳兩下「旁邊兩排椅子全空」　診所瞬間剩他一人：大家拔腿而出

日10確診鑽石公主號「1/31曾停靠基隆港」　港務公司證實：有2694人下船了

年後轉職潮！這「3星座」最適合自由業　到哪都能上班

口罩實名制6日上路！藥局動線規劃方式出爐　首日身分證尾數雙號先買

館長爆親眼見「瓜分921賑災物資」　慈濟反擊...當年援助明細曝光

延後開學不怕在家沒事做　教育部力推線上平台讓學習不中斷

口罩缺貨「關鍵數字」曝！工廠狂招人輪班趕製　網見薪資嘆：難怪買不到

新台灣隊長陳盈駿　亞洲最強5人選陳信安、林志傑入列

武漢肺炎燒全球！現代汽車零件短缺　南韓生產線停工

Kobe等機上9人遺體交還家屬！墜毀前急速下降…初步報告即將出爐

口罩實名制明上路「系統還沒好」？　健保署：最快今晚開放測試

28歲醫生守一線猝死！　姐「武漢封城回不去」淚崩：終身最大遺憾

東海大學撞鬼事件改編！孟耿如親身實驗「靈異14階」　監視器曝驚悚畫面

湖人場館整理Kobe紀念物　清出1353顆籃球

前急診室醫生：「勤洗手」比隨時隨地戴口罩更有效防疫！

民主黨愛荷華州初選「首位同志參選人」布塔加智暫微幅領先

寫歌為武漢肺炎祈福！《聲林》呂學翰「這個世界真美好」

生活熱門新聞

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

今晚冷空氣發威！中部以北下探13度

陳時中2度拭淚談確診再1例

陳時中落下男兒淚…PO文30分鐘2.6萬人灌爆

「1片8元不用去搶」網紅開放買口罩

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

館長霸氣捐100萬！　項目欄內容太感人

2縣市大雨特報入夜探12度　下波鋒面報到更強冷空氣接力

武漢返台！她曝隔離14天「防疫恐怖漏洞」

口罩缺貨關鍵數字曝！網見薪資嘆：難怪買不到

感冒媽跑10多間買不到口罩求救　1小時後結局感人

4賤招整外送員　惡意派單害慘死街頭

醫師分析武肺直侵下呼吸道　寶傑：完美病毒

更多熱門

相關新聞

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

一插健保卡就知大陸旅遊史！醫實測「螢幕秒跳出20字」

一插健保卡就知大陸旅遊史！醫實測「螢幕秒跳出20字」

南韓第2例患者預計今下午出院

南韓第2例患者預計今下午出院

「鑽石公主號」海上隔離14天

「鑽石公主號」海上隔離14天

疫情擴散　大倫世中籃計畫不變

疫情擴散　大倫世中籃計畫不變

關鍵字：

口罩工廠徵才低薪加班費津貼台灣防疫武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 家外媒體 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

WHO：健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

雪碧「偷生女賴帳17萬」霸住月子中心15天

史瓦帝尼WHO神安排　發言一口氣唸完

蔣智賢激喇辣妹！網爆「各縣市都有砲友還開小三趴」

更多

最夯影音

更多
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面