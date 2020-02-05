「鑽石公主號」海上隔離14天　3700旅客來自56國家地區！

▲相關人員在鑽石公主號展開防疫工作。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

曾載有新型冠狀病毒確診患者的豪華郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess），目前仍停靠在日本橫濱港，已知船上出現10名確診患者，其中暫無台籍旅客。一名乘客說明，他們正等待日本政府的進一步指示。

乘客菲倫巴赫（Spencer Fehrenbacher）今（5）日告訴CNN，船長的聲明提及，還要等待日本政府的指示。菲倫巴赫4日晚間接受新型冠狀病毒的檢驗，他被帶至檢驗室，還完成一份問卷。根據日方政策，船上所有乘客將待在船上，接受14天的隔離。

此前搭乘郵輪的確診患者是來自香港的80歲男子，他1月10日前往中國待了數小時，但沒有探訪醫療單位與海鮮市場，這代表他可能從他人身上傳染到病毒。他1月17日飛往東京，1月19日開始咳嗽，並於1月20日在橫濱登上郵輪。船隻1月25日停靠在香港，他下船後於1月30日就醫，目前情況穩定。

「鑽石公主號」還在接受檢驗，船上有近3700人。CNN形容，郵輪有時又被稱為「漂浮的培養皿」，因為旅客長時間待在密閉空間。CNN建議，如果乘客擔憂自己的健康，應頻繁洗手，不要只是吃飯前進行，而是摸了任何表面的時候就該清潔雙手，在船上時避免來源不明的食物與飲料。

▲鑽石公主號於日本橫濱港外。（圖／路透）



此外，船上工作人員也必須重視衛生，像是在公眾區域放置洗手乳，並要求員工在處理食物時戴著手套。

NHK報導，日本厚生勞動省5日公布檢疫結果，31名乘客中有10人檢測病毒的結果為陽性，被感染的旅客已送至醫院，所幸情況都不是重症；船上的乘客分別來自56個國家與地區。

報導指出，有120人出現像是發燒、咳嗽等的症狀，當局已採集這些人的樣品；另外153人的樣本也被採集，他們曾互相接觸，或是曾接觸來自香港的乘客。

《ETtoday旅遊雲》掌握消息指出，10人對新型冠狀病毒呈陽性反應之中，包含2名澳洲、3名日本、3名香港、1名美國和1名菲律賓籍船員，其中並無台灣人。業者「公主遊輪」透露，船上20名台灣籍旅客並非從台灣出發，有可能是旅居海外的華僑。

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