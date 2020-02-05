口罩實名制「7天2片」明啟動！　140萬片剩餘口罩流向曝光

▲武漢肺炎全球肆虐，出入頻繁的台北捷運，乘客均戴起口罩防疫。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

行政院3日宣布口罩採「實名制」發放，但7天2片的數量限制，引發爭議。若以全國6,505家健保特約藥局，每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩計算，一天大概約發放162萬6,250片，不過，政府宣稱我國口罩產能現在一天約320萬片，那剩下將近一半的口罩流向哪裡？

請繼續往下閱讀...

行政院拍板的口罩實名制，民眾自2月6日起，可持本人健保卡用10元購買2片口罩，但7天內不能重複購買，購買地點在全國6,505家健保特約藥局，每家藥局每天將配發200片成人口罩、50片兒童口罩；另偏鄉地區將由當地衛生所代為處理。

行政院官員接受本刊採訪說，當初拍板7天2片口罩的政策，即是以現階段一天320萬片的產能來估算，但礙於一些專業人士、弱勢族群的需求，無法全數釋出給民眾，因此才撥出逾5成的口罩量並採實名制發放，目的是要一解口罩搶購、甚至部分囤積亂象所造成的恐慌，「至少先公平讓多數民眾都可以買得到口罩」。

至於剩下4成多的口罩數量，官員說，政府保留至少140萬片的口罩，主要是用來發送給醫療院所、防疫勤務等專業人員以及弱勢族群，另還須視產量狀況機動支援地方政府的戰備口罩。

此外，政院已出資2億元購置設備、建立60條產線，日產能將提高600萬副達1,000萬，是目前的2.5倍，官員表示，預計2月中旬至下月就可陸續釋出，盼屆時就可紓緩國內口罩的需求。

官員也呼籲，口罩留給需要的人，身體健康、在戶外運動時都不用戴口罩；需要戴口罩的人，包括出入醫院、有發燒或呼吸道症狀、免疫較差，或近距離、密閉空間長時間接觸人群時，再考慮配戴口罩。



更多鏡週刊報導

【防疫決策揭密6】2種人患病最危險 專家說出關鍵原因

【防疫決策揭密1】境外殲敵大作戰 3大黃金決策時間點曝光

【防疫決策揭密2】比日本早了近1個月 揭台灣守住武漢肺炎防線關鍵