口罩實名制2/6上路　怎操作一頭霧水！藥師怨：還要自購夾鏈袋分裝

▲口罩實名制將於明天正式上路。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

口罩實名制6日即將上路，記者實地走訪健保藥局，藥師上午前往藥師公會開完會坦言「都還是一頭霧水」，操作健保卡一點都不難，「已經取走口罩」電腦要怎麼使用，中央卻沒有一個說明，還有何時口罩會抵達他們也不清楚，送達的口罩1包50片還得自購夾鏈袋分裝，忍不住抱怨連連。

明天口罩實名制即將上路，上午記者前往多家超商，發現在櫃台明確指示：購買口罩請於6日前往藥局，但實際走入口罩架，不僅醫用口罩不得販售，就連一般防塵口罩也空無一物，一問才知道，原來都不准公開販售。

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▲口罩實名制將於明天正式上路。（圖／翻攝自謝衣鳳臉書粉專）

而藥局的藥師也說，早上才針對明天即將發放口罩開完會，較為明確的是每家每天鋪200片口罩，每包內裝50片，還得自費購買夾鏈袋分裝，分裝過程必須戴口罩、手套及帽套符合衛生安全標準，況且一般取藥民眾如何與購買口罩民眾分流，更是一個頭痛問題。

藥師也表示，至於口罩何時抵達，說真的他也不知道，最有可能是今天晚上，但都得分裝完才能於明天對外販售；但對於如何使用身分證後一碼刷健保卡，上面還沒有明確指示，也還沒有教導該怎麼操作，眼見明天就要開始，如果中央不趕快加緊腳步，極有可能健保藥局將成為眾矢之的、被民眾抱怨，想來中央應該也不會樂見。

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