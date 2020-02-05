陳時中「戴眼鏡微笑看留言」照片曝　衛福部小編：下次會給iPad！已被唸爆嗚嗚

▲陳時中戴上眼鏡，看網友們的加油打氣留言。（圖／翻攝衛福部臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中為武漢肺炎防疫工作，不眠不休，甚至在記者會上落淚，讓國人看了十分心疼。對此，衛福部今天（5日）在臉書粉專貼出兩張陳的照片表示，「我們阿中部長也說他會適時休息的，請大家放心」，讓許多網友留言，「部長這樣挺帥的」、「部長今天氣色好多了。」

衛福部發文寫道，「衛福編編把大家的留言給部長看了唷～收看 ing～ㄏㄏ～以下開放稱讚（給我住手）。」根據衛福部貼出的照片，只見陳時中戴著眼鏡，微笑低頭看手機。小編也在留言底下貼出另一張陳看手機的照片，「確認過眼神後，這是認真的眼神沒錯」、「好啦下次會給iPad，我已經被唸爆了嗚嗚QQ。」

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▼衛福部小編說，「確認過眼神後，這是認真的眼神沒錯。」（圖／翻攝衛福部臉書）

衛福部說，防疫沒有假期，中央流行疫情指揮中心全體同仁會繼續努力，「台灣加油，防疫視同作戰，謝謝所有的醫護人員，謝謝所有的檢疫人員，謝謝所有第一線人員。」對此，許多網友留言，「有帥有帥，快去睡一下更帥喔」、「別看了，趕快去睡覺」、「有被帥到。」

陳時中自武漢肺炎疫情爆發後，天天召開記者會轉達最新進度，3日更為接武漢返台的台商們徹夜未眠。指揮中心4日晚間宣布，為武漢返台3人送到隔離病房檢疫，確認2人陰性，1人陽性，台灣累計11例個案。

陳時中在記者會上說，大家覺得第一時間聽到都很沮喪，「不過這也是我們帶他們回來的重要原因」，避免有病人留在武漢，在不好醫療環境中可能喪失寶貴性命；雖然不希望有確診病人，反過來想變成能救他一命，會盡醫療最大的努力幫助他。

陳時中宣布個案時不禁落淚，他稍後受訪也回應，「很抱歉情緒控管沒有做好，總是會覺得同仁大家這麼努力」，語未完又陷入一陣沉默，讓國人看了十分心疼。

▲▼陳時中在記者會上拿衛生紙拭淚。（圖／記者林敬旻攝）

▼陳時中為武漢肺炎防疫工作，不眠不休。（圖／記者林敬旻攝）