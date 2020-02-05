陳時中「鋼鐵行程」繼續跑　起床第一件事「先看留言」：謝謝關心

▲衛福部長陳時中主持武漢肺炎記者會，講到第11例確診案例忍不住哭了。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中4日晚間宣布第11例確診個案時，想到防疫人員辛勞，淚灑記者會場，也讓全國民眾好揪心。衛福部臉書貼文開放網友留言鼓勵部長，不到半天就湧入8.2萬筆留言，更有20多萬人按讚。今（5）日衛福部臉書再PO出「阿中部長看留言」的照片，也提到部長會適時休息，請大家放心。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中自武漢肺炎疫情爆發後，天天召開記者會轉達最新進度，3日更為接武漢返台的台商們徹夜未眠。有網友整理出陳時中3日、4日的行程表，發現他為了疫情，已經48小時未闔眼。

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臉書粉專「台灣肉圓世界同行」整理出陳時中的「2天鐵人行程表」，希望網友看完可以留言請部長去休息，因為「部長上次睡覺，應該是上週日」，「今天晚上，我們一起 cue 部長去睡覺」，希望阿中部長可以看到網友們的留言，好好放心去休息。

儘管網友紛紛留言要部長「快去睡覺」，但據了解，陳時中今日依然展開「鋼鐵行程」，目前正在會議中，下午更預計親自出席中央流行指揮中心記者會，向國人公佈最新防疫措施。

衛福部在臉書PO文也轉達陳時中心聲，上面寫道「謝謝所有人的意見與關心」，防疫沒有假期，中央流行疫情指揮中心會與全體同仁繼續努力。

▼衛福部臉書PO出陳時中看網友留言的照片。（圖／翻攝衛福部臉書）