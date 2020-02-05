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不斷更新／日本一夜確診10例！郵輪旅客呈陽性反應　成陸以外病例最多國

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病度,口罩。（圖／路透）

▲武漢肺炎疫情蔓延全球。（圖／路透）

記者陳亭伃、張方瑀、丁維瑀、陳宛貞／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎疫情延燒國際，世界衛生組織（WHO）現已宣布，中國新型冠狀病毒疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」。各國確診狀況如下：

東北亞：2國

日本：確診33例

日媒今（5）日報導，一艘停靠在橫濱港的郵輪經檢疫後，船上10人對2019新型冠狀病毒呈現陽性反應，讓日本武漢肺炎確診病例數上升至33人，是大陸以外確診病陸數最多的國家。

日本首相安倍晉三否認有關2020東奧會被取消的傳聞。他3日表示，政府會採取適當舉措，使得奧運的準備工作繼續進行，當局也與國際奧林匹克委員會（IOC）、世界衛生組織（WHO）保持密切聯繫。

日本NHK報導，4日再確認3名新型冠狀病毒確診病例，使日本境內確診人數增加至23人。據悉，這3名病例均先前出現症狀時，均已接受過病毒檢測，但並未在第一時間檢出，直到覆檢時才確認感染。

南韓：確診16例

《韓聯社》4日最新消息指出，南韓新增1起確診病例，國內累積確診達16例。南韓中央防疫對策本部指出，該國病例發現較早，病情均不嚴重，其中一名病患已康復準備出院。

東南亞：6國

新加坡：確診24例

《海峽時報》指出，新加坡4日確認共新增4起確診病例，且出現首起本土「人傳人」的病例，其中4名確診的婦女都沒有到中國旅行的紀錄，另外兩名則是從武漢搭機返回新加坡的乘客。不過新加坡衛生部長表示，還沒有大規模社區傳染的證據，目前境內確診共24例。

因應武漢肺炎疫情蔓延，原訂在下周舉行的「2020新加坡航空展航空領導人峰會」確定取消，而2月11日至16日新加坡航空展仍舊照常舉行，但許多來自中國的參展商已撤展。

泰國：確診25例

《路透社》報導指出，泰國衛生部4日宣布，新增6起武漢肺炎確診病例，其中4人為泰國人、2人為中國人。確診的4名泰國人分別為曾前往日本旅遊的一對夫妻，以及曾載過中國籍遊客的2名司機。目前泰國累積確診病例達25例，包括6名泰國籍人士及19名中國籍人士。

馬來西亞：確診10例

馬來西亞衛生部4日證實，境內再添2起確診病例，其中一名病患為馬來西亞當地人，這也是首宗大馬「人傳人」病例。根據《東方日報》指出，這名41歲大馬籍確診病患來自雪州，之前曾到新加坡出席一項會議，會議出席者有中國代表。

越南：確診8例

根據《路透社》3日報導，越南衛生部證實，國內新型冠狀病毒確診病例累計至8起。最新一名病患與先前3名病患曾經搭乘同一航班，1月30日從武漢飛回國內，並且有過密切接觸。

菲律賓：確診2例

菲律賓當局2日宣布，出現第2起武漢肺炎確診病例，而該國首名確診病患宣告死亡，為全球首例在中國境外死亡的新型冠狀病毒個案。該名患者為44歲中國籍男性，25日起住院，近幾天病情穩定且有好轉跡象，未料在過去24小時內突然惡化身亡。

柬埔寨：確診1例

根據《曼谷時報》（Bangkok Post），柬埔寨衛生部長蒙文興（Mam Bunheng）於27日證實，國內出現首宗新型冠狀病毒病例。他也提到，病患是一名中國籍男子，本月稍早與家人從武漢來到柬埔寨沿海城鎮施亞努市（Sihanoukville），目前情況穩定。

歐洲：9國

比利時：確診1例

根據《中央社》報導，比利時衛生當局4日表示，2日從中國武漢市撤離返國的9名比利時人中，有1人確認感染武漢肺炎，成為該國首起確診案例。

德國：確診12例

根據Euronews報導，德國新增第11與第12起確診，病患皆為先前確診病患的孩子。巴伐利亞州衛生部表示，這兩名孩子的父親在偉巴斯特（Webasto）汽車零件公司工作，該公司也有另外8起確診，目前員工及其家屬都在接受隔離。

根據《柏林觀察者》（Berlin Spectator），德國2日新增2起確診，2名病患都是武漢僑胞。衛生部長斯帕恩（Jens Spahn）表示，人員撤離時都沒有表現出任何症狀，先前決定將僑胞安置在格爾梅斯海姆（Germersheim）的空軍基地進行隔離，是一個正確的決定。

西班牙：確診1例

西班牙衛生部1月30日表示，國內出現第一起感染2019新型冠狀病毒的確診病例；患者為加納利群島（Canary Islands）戈梅拉島（La Gomera）一名男性，他與其他4人先前接觸一名確診的德國男子，因此被帶到該島接受隔離安排。

瑞典：確診1例

瑞典公共衛生署證實，林雪坪出現首例新型冠狀病毒確診個案，患者曾造訪過武漢，並於24日抵達瑞典。

芬蘭：確診1例

芬蘭衛生與福利研究所29日表示，芬蘭證實出現首個新型冠狀病毒確診病例，患者為來自中國武漢的旅客。該名患者在芬蘭北部的醫院接受治療並與他人隔離，可能有15人曾與他接觸。

英國：確診2例

英國首次出現武漢肺炎確診病例，共計2人感染。首席醫療官惠帝（Chris Whitty）表示，2名感染者來自同個家庭，現正接受專家照顧，將會利用感染管控程序防止疫情進一步擴散。

法國：確診6例

法國出現第6起確診病例。據了解，最新的患者為一名醫師，是在治療病患時染病。

先前法國的確診中，地點分別在巴黎、波爾多。波爾多患者為48歲法籍中國裔男子，曾到武漢出差，目前正在隔離當中；而巴黎患者正在巴黎比榭（Bichat）醫院接受隔離治療，第3例則是巴黎患者的家屬，現正隔離中。

義大利：確診2例

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）在當地時間30日召開記者會宣布，已確認有兩名來自中國的遊客感染武漢肺炎，分別是67歲和66歲的一對夫妻，目前已經將他們隔離治療，後續也將暫停所有與中國往來的義大利航班。

俄羅斯：確診2例

俄羅斯副總理戈利科娃證實，西伯利亞外貝加爾邊疆區和秋明州分別出現2起新型冠狀病毒肺炎病例，2名患者均為中國公民。

北美：2國

美國：確診11例

首名確診的30多歲病患，已確認在服用新型實驗性抗病毒藥物「瑞德西韋」（remdesivir）後，痊癒出院。

根據《華盛頓郵報》指出，美國衛生部4日通知國會，要求增加1億3600萬美元（約台幣41億元）資金，用於對抗疫情；同時，美國疾病管制與預防中心（CDC）也動用1億500萬美元（約台幣32億元）的緊急公共衛生資金。

根據NBC，美國北加州衛生部門2日證實，一對夫妻確診感染新型冠狀病毒。北加州衛生局發言人裴洛茲（Sam Perez）表示，57歲的丈夫曾經造訪武漢，卻傳染給沒有到過武漢的妻子，這是一起「人傳人」的案例。

加拿大：確診4例

加拿大28日宣布，溫哥華出現省內首宗「推定」（presumptive）病例，患者是一名年約四十多歲男子，時常至中國工作，上周從武漢回到溫哥華，26日因出現症狀主動聯繫當局，27日晚間接受疾病控制中心（BCCDC）檢測，結果呈現陽性反應。目前，加拿大則確診出現4例病例。

南亞：3國

印度：確診3例

印度衛生部長謝拉賈（KK Shailaja）於3日證實，喀拉拉邦（Kerala）卡薩拉戈德（Kasaragod）地區出現最新一起確診病例，國內累計病例增至3例。最新病患是一名醫科生，從武漢回來以後確診新型冠狀病毒。此外，目前所有患者都在喀拉拉邦，第一例是來自武漢的學生，第二例曾赴中國，三人目前分別接受觀察、住院隔離治療，病情穩定。

斯里蘭卡：確診1例

斯里蘭卡一名高級衛生官員於27日證實，國內確診第一起冠狀病毒病例。衛生部首席流行疾病學家薩馬拉維拉（Sudath Samaraweera）表示，一名四十多歲的中國籍女性19日來到斯里蘭卡旅遊，25日身體不適，27日被檢測出感染新型冠狀病毒。

尼泊爾：確診1例

尼泊爾衛生官員證實，一名在武漢留學的尼泊爾學生出現新型冠狀病毒感染症狀，檢測確定呈陽性。

大洋洲：1國

澳洲：確診12例

澳洲全國確診病例增加至12例，最新確診患者來自南澳，是一對從武漢前來探親的夫妻，已接受隔離治療。澳洲航空（QANTAS）還宣布，9日開始停飛往返雪梨到北京、上海的航班，直到3月29日。

紐西蘭：確診0例

紐西蘭雖然現在還無疫情，不過紐西蘭航空（Air New Zealand）已暫停每日飛往上海的航班；該航空首席長官摩根（David Morgan）表示，正替受影響的旅客決定其他方案，接下來會直接進行聯繫。

中東：1國

阿拉伯聯合大公國：確診5例

阿聯國家通訊社《阿聯酋通訊社》（WAM）根據衛生與預防部消息報導，1日新增1起武漢肺炎確診病例，來自中國武漢，使得該國確診人數上升至5人。該國前4例患者為一個來自中國的家庭，目前狀況穩定。

中亞：

暫無疫情

南美洲：

暫無疫情

非洲：

暫無疫情

►武漢肺炎擴散　德國漢莎航空延長停飛中國航班！
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