陳時中沮喪落淚…衛福部30分湧2.6萬人灌爆！意外洩部長小秘辛

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／台北報導

滯留武漢的台商3日深夜抵台，其中3人因有症狀被隔離，事後1人確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中自疫情爆發後，更是不眠不休地指揮、開記者會，讓不少網友看了為之動容，希望陳時中可以休息一下。

「衛生福利部」的臉書粉專小編PO文表示，非常感謝大家對於阿中部長及有中央流行疫情指揮中心全體同仁的關心，他想把網友們的打氣、關心及指教都彙整起來，再轉達給阿中部長及全體同仁，「防疫視同作戰，我們會繼續努力！」

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「衛生福利部」小編也在文末附注，感謝台灣所有的醫護人員、檢疫人員及第一線人員，「台灣加油！」而該文PO出短短30分鐘，就湧進2.6萬名網友按讚留言，大家都想對陳時中部長說一聲加油，而小編也開玩笑洩漏陳部長的小祕密說，「衛福編編認識的阿中部長，很堅強而且數學很好，相信他一定會馬上振作的！防疫視同作戰，我們會繼續加油！」。

網友紛紛加油打氣，「拜託請部長快去睡覺，把他手機沒收啦」、「數學很好的人是我的偶像」、「部長不要哭。所有第一線疫情指揮中心人員大家辛苦了」、「請部長休息一下好嗎！」「你做的很好，沒有人希望發生這樣的事」、「害我跟著掉眼淚」、「台灣，有你們真好」。

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▼網友全都關心陳時中部長的身體健康。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

