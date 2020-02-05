武漢男自願接醫護上下班！感染4天就離世…馬上火化家人最後一面也見不到

▲成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

2月4日，一條義務接送醫護人員的武漢志願者何輝染病去世的消息備受關注。自從疫情在武漢肆虐，何輝自願加入志願者車隊，義務接送醫護人員，曾說「有一份力量就出一份力量」，後不幸被感染新冠型病毒肺炎，31日出現發熱症狀，3日下午就因呼吸系統衰竭離世。

據《澎湃新聞》報導，何輝今年54歲，是武漢本地人，除夕前後，他提到要加入志願者車隊，「有一份力量就出一份力量」，後來發現自己身體不適，就中斷了志願者工作。

武漢某慈善組織招募志願者的人士表示，何輝曾是一家醫護人員志願者車隊成員。公開資料顯示，醫護人員志願者車隊職責是義務接送醫護人員下班。

何輝居住的社區工作人員回憶，何輝家人1月31日曾向社區反映何輝身有發熱症狀，想要住院。後來社區定期聯絡他，但只能斷斷續續地聯繫上。

家人回憶，「他在家裡一個房間把自己隔離起來，我們做好飯給他送進去；我們不停找醫院，各個醫院裡面排隊就診的人都很多，最後在新華醫院拍了胸片，顯示雙肺發白，但新華醫院檢測不了新冠病毒肺炎，要在其他指定的醫院去檢測，我們跑了中心醫院等幾家都排不上隊（檢測）。」

▲武漢火神山醫院收治武漢肺炎患者。（圖／翻攝新華網）

「在同濟醫院檢測，結果為雙陽，等待了多天，期間在家裡隔離，我每天把他送去發熱門診打針，自己買了白蛋白，希望他能抵抗（病毒），打完針後，他燒退了，也不咳了，但是呼吸變得困難，不停喘氣，也沒有力量走路。」家人悲痛表示，何輝躺在發熱門診的留觀床，插個氧氣管，自己吸氧，那時候血氧飽和度還有89%，「我們可以感覺到他還有很強的自我意識要跟病毒做抗爭，他還跟我們說，轉了院就好了，轉院後，他還給我發消息告訴我在哪個地方、多少號，說手機馬上就會收進去，然後我再打電話，就沒有人接了；後來都是醫院給我打的電話，我就去送過一次生活用品，也看不到他。」

家人說，何輝於2月3日下午4時許在同濟醫院中法新城院區離世。家人見他的最後一面是在同濟醫院的門診，何輝上了救護車準備轉院，朝家人揮手，那時候很冷靜，看上去也很堅強，「我們是大家族，有40多人，他是我們整個家族的脊樑。」

武漢市蔡甸區玉筍山殯儀館4日確認，同濟醫院中法新城院區3日晚送來一名叫「何輝」的男子，1965年生，死亡證明寫著「呼吸系統衰竭」。