梅州三角鎮出奇招獎勵民眾！提供湖北來往人員線索者發30口罩...羨煞網友

▲梅江區三角鎮為了獎勵民眾通報、提供有效線索，每核實1人就發30個口罩。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎肆虐全球，怕的是有人至今仍心存僥倖，刻意隱瞞病情不通報，導致疫情進一步擴散。不過，廣東梅州梅江區三角鎮近日發布公告指出，民眾若及時提供線索，協助排查從湖北省進入當地的外來人口、湖北省回到梅州的當地戶籍人員的，每核實1人就獎勵30個口罩。消息曝光後，讓不少網友直呼「這可是重賞啊」、「非常實在了」。

據《南方都市報》報導，梅江區三角鎮新冠肺炎疫情防控工作指揮部辦公室1日發布公告指出，為了防止疫情擴散，經研究決定，要對提供符合條件線索的人員給予獎勵，具體辦法如下：凡於7日下午5點前及時提供有效線索的民眾，包括1月26日後從湖北省進入當地的外來人口、湖北省回到當地的戶籍人員，每核實1人就能拿到30個口罩。

三角鎮政府相關負責人指出，自當地疫情防控指揮部成立以來，該鎮17個村社區已排查到140名從湖北來往的人員。日前，大陸多地出現確診患者有意隱瞞來往湖北行程的情況，為了避免出現類似現象，因此三角鎮政府採取上述形式，向鎮上村民徵集湖北來往人員線索，阻斷疫情擴散的可能。

▲梅江區三角鎮日前發布的公告，羨煞網友。（圖／翻攝微博）



此外，三角鎮政府曾接收到當地愛心人士捐贈的一批口罩用於疫情防控工作，上述工作人員稱，其中一部分N95口罩已派發給一線醫務人員，一般的一次性醫用口罩則用於防控指揮部的日常工作中。他指出，「口罩庫存不多，但我們還是希望拿出一部分鼓勵民眾提供相關線索。」據悉，自公告發出3天以來，陸續有人向他們提供相關信息，目前已徵收到一兩個新的有用線索，正進一步核實相關情況。

對此，不少網友直呼「重重有賞」、「30個口罩放在現在可是巨額物資了呀！這個獎勵結合時事，滿分」、「非常時期，非常給力」、「比獎金好使」、「口罩現在可是硬通貨」、「666666我大梅州」、「有錢你買不到」、「這比錢作用大」、「這獎勵，羨慕了」。

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