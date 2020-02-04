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【防疫漏洞】4千清潔護送員遭踢皮球　醫療後勤憂：恐重演SARS封院

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【防疫漏洞1】逾4千清潔護送員遭踢皮球　醫療後勤憂：恐重演SARS封院

武漢肺炎爆發後，全台「一罩難求」，政府口口聲聲保證口罩優先提供第一線醫療人員使用，卻有一群同樣在第一線服務的無名英雄被遺忘了！

【防疫漏洞1】逾4千清潔護送員遭踢皮球　醫療後勤憂：恐重演SARS封院

▲存貨只剩十幾箱，撐不了一周，威合威務營運處副總陳嬿宇十分擔心。（圖／王永泰攝）

全台最大的醫療後勤管理外包商威合威務公司，服務範圍從北到南包括確診病例在內的醫療院所近80家，旗下4千多名員工在醫院提供清潔、護送服務，每天與病人近距接觸，卻因為身分是外包，未被列入優先提供的醫療人員口罩名單中，威合威務營運處副總陳嬿宇焦急又無奈地向本刊獨家表示，「這幾天我們一直向疾管署等相關主管機構求助卻被踢皮球，我們非常擔心，再買不到口罩給前線員工，會不會發生像17年前SARS，因為一個外包洗衣工被感染出現防疫破口，造成整個和平醫院被封院的可怕狀況重演，這是我們最不希望的。」

請繼續往下閱讀...

成立於1989年的威合威務公司，是國內環境後勤管理公司中數一數二的領導品牌，「對我們來說，口罩、消毒水都是常備藥品，因為疫情關係，公司過年前向口罩廠商訂的貨沒有到貨之外，1月31日政府口罩徵調命令一出，我們中槍倒地，從此買不到口罩。」

去年年底，中國爆出武漢肺炎，不同於SARS病患要發燒後才有傳染力，感染武漢肺炎的人在未有症狀前即有傳染力，導致民眾恐慌搶買口罩。台灣在1月21日傳出第一起確診案例，政府在1月31日下令徵調口罩，但仍止不住民眾恐慌，瘋搶、囤積口罩，民怨四起。口罩徵調令中，政府宣稱每日400萬片口罩中，260萬片供應民生用，140萬片留給醫療人員使用，但有些同在前線的工作人員卻未在名單內，像是病床清潔的環管人員、護送病人的護送隊，一時之間被遺忘、甚至可說是排除在外。

「我們員工有4千多人，要去哪裡買這麼大量的口罩？」陳嬿宇與同仁每天瘋狂打電話向經濟部工業局、疾管署、食藥署、商業司、縣市單位申請口罩，但互踢皮球，有正面回應的不多，隨時間一分一秒過去，口罩愈來愈少，存貨恐在7天內用完。

【防疫漏洞1】逾4千清潔護送員遭踢皮球　醫療後勤憂：恐重演SARS封院

▲原本該滿滿的口罩儲存室，如今存貨只剩這些。（圖／王永泰攝）

陳嬿宇帶本刊記者參觀口罩儲存室，要進去前還得拿鑰匙開門，「口罩很珍貴要鎖好，現在優先提供給前線人員，我們內勤自己都不戴。你看，原本應該整間滿滿口罩，只剩幾十箱的存貨。」

據了解，醫院的清潔人員要收垃圾、清床，8小時離不開病房；傳送人員也一樣，一天要推1、20個病床，一不小心會碰觸病人，即使不碰觸病人也會碰到床單、床緣，在推送確診病例、疑似患者時，為防止交叉感染，需要及時更換口罩，這些人雖然不是醫師護士，但同樣在第一線，每天處於高風險。

「我們是每人每天提供一個口罩，但有些護送人員一天要用好幾個口罩，實際算下來，口罩存貨可能撐不到一周。為此，上周五我們未雨綢繆，發信給基層員工，提前告知他們可以先去外面買再向公司請款。」

據了解，這個決策一出，隔天有基層員工上街買不到口罩後，內心慌得受不了，直接上爆料公社投訴……（待續）

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