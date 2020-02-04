建議口罩列處方箋！7天只能買2片...黃敏惠：讓病患取得所需數量

▲黃敏惠向中央建議由醫療院所開立處方箋補足生病患者口罩。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為使武漢肺炎防疫更為周延，嘉義市長黃敏惠4日市務會議向中央建議，口罩應列入醫師開立處方箋中，讓有醫療需要的病患，可以憑著醫師處方箋領購口罩，讓病患能夠取得所需的口罩數量，才不會落入一周只能買兩片不敷使用的窘境。並將此類口罩與民生口罩供應分流。

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▲嘉市府市務會議討論口罩補給問題。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，防疫措施是為了守護市民朋友的健康，但買不到口罩帶來的人心恐懼，容易衝垮防疫信心。一般民眾對於口罩的需求分做兩類，第一類是真正有需要的患者，第二類是健康的民眾；而七天限領兩片的措施，對於第一類民眾恐無法滿足真正需要。

黃敏惠表示，嘉義市政府正與本市醫師公會密切協商，在口罩供應量仍未穩定的這幾天，透過醫師所開的診斷處方，對正在發燒卻買不到口罩的病患，先撥用口罩供緊急使用。

衛生局表示，本項政策正與醫師公會積極協調，會盡快實施。衛生局說明，防疫的重點在於勤洗手與環境消毒，健康的人在通風良好的地方不需要戴口罩，把口罩留給真正有需要的人，請民眾配合共同珍惜防疫物資。

黃敏惠也表示，防疫之外，更要注意整體民生經濟的正常運作。目前旅遊業、旅館、餐廳等受到的衝擊就相當大，市府將協助業者妥善地做好各種消毒措施，讓民生經濟活動所受影響降到最低。黃敏惠市長說，南台灣的陽光非常好，各項運動與戶外活動仍可持續進行，大家多到戶外走走，運動保持健康才是增加抵抗力的最好良方，也能降低因為疫情所帶來的經濟損害。