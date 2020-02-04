「立春」大雨來襲！逼近冷氣團將報到　北台濕涼「一周3變天」降雨熱區出爐

▲象徵一年之始，「立春」大雨來襲！（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

「立春」大雨！中央氣象局針對基隆、新北2縣市發布大雨特報，4日受東北季風增強影響，北台灣開始變天，迎風面東半部、北部有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭有局部較大雨勢發生機率，高溫略降剩約20度，整天有涼意，各地低溫下探13度。

適逢24節氣之首的「立春」，象徵著春天的開始，也是一年的開始。氣象局預報，4日東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，清晨南投近山區仍有局部11度左右低溫發生機率。其中北部、東半部及金馬有局部短暫雨，東北部並有局部較大雨勢發生，中南部山區也有零星短暫雨。

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▲東北季風影響，全台「降雨熱區」出爐。



▲逼近冷氣團將報到，北台變天濕涼「一周3變溫」。



氣象局指出，5至6日（周三至四）清晨持續受東北季風或大陸冷氣團影響，北台灣天氣涼冷，其他地區早晚也涼冷，中南部日夜溫差大；東半部及北部多雲有局部短暫雨，東北部有局部較大雨勢發生機率，中南部山區偶有零星雨，中南部平地則為多雲到晴。

預估6日白天起冷空氣減弱，氣溫回升，東半部地區和北部山區偶有局部短暫陣雨，其餘地區則是多雲到晴的天氣。7日（周五）又有一波鋒面通過北部海面，加上東北季風再增強，北部、東北部天氣轉涼，有局部短暫陣雨。



氣象局指出，北部天氣未來一周「東北風一波波，溫度起起伏伏」，4日起東北季風增強，天氣轉陰並有短暫雨，直到6日東北季風減弱後，才又轉回多雲到晴的天氣。不過8日（周六）元宵節東北風又增強，再度轉為陰天有短暫雨的天氣。溫度也隨著東北風的強弱呈現暖轉涼再回暖的狀況，天氣、溫度變化較頻繁。

至於中南部天氣則「晴到多雲，平淡無奇」。雖然北部天氣變來變去，不過中南部還是一貫的維持冬天單調的天氣型態，未來一周都是晴到多雲，白天氣溫溫暖、清晨偏涼，日夜溫差比較大。

東半部天氣「雲多偶有短暫雨」。因為是東北風的迎風面，東半部地區雖不是整天都在下雨，但多少會有些短暫雨出現，其中5日東北風偏強帶來的水氣多，東北部地區可能會有較大雨勢發生。溫度也因雲量偏多，白天氣溫比西半部再低一些，其中4、5、8日因東北風強一些，天氣較涼。