疫情衝擊鳳梨釋迦價格　饒慶鈴：2月底前加碼運費補助每公斤3元





▲▼ 穩定鳳梨釋迦價格，饒慶鈴承諾2月底前加碼運費補助每公斤3元。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

面對中國武漢肺炎疫情持續延燒，台東縣鳳梨釋迦外銷面臨不小的衝擊，為穩定市場、保障農民收益，縣長饒慶鈴4日下午宣布，自即日起到2月底，加碼補貼鳳梨釋迦外銷運費，每公斤補助新台幣3元，以提高貿易商出口意願，並呼籲行政院農委會再提高運費補貼到每公斤6元。也希望國內企業團購、外縣市農會認購，期減輕農民損失。

在台東縣農會總幹事戴振東的陪同下，鳳梨釋迦產業策略聯盟召集人台東地區農會總幹事李建通等人與縣長饒慶鈴、縣府農業處長許家豪共商應急之道。饒慶鈴在會中鄭重聲明，釋迦每斤10元為坊間不實傳言，目前縣府與各農會第一要務就是先穩住收購價格，昨天的產地收購價格A級果是35元、中A果30元、小A果、大B是25元。如果A級果產地價為10元，台東縣政府將全數收購。對於穩定鳳梨釋迦市場價格，饒慶鈴強調，由於每年出口數有1萬4千多噸，主要銷售市場集中在中國大陸，佔總出口量的百分之99，為避免衝擊鳳梨釋迦盤價，仍要持續鼓勵外銷。

饒慶鈴當場答應加碼運費補助，自即日起為期3周，直到2月底補貼外銷運費每公斤3元，並呼籲行政院農委會再提高運費補貼每公斤6元，讓一公斤釋迦可以有9元的補貼。在穩定國內市場方面，縣府成立的台東農產運銷公司也會協助電商平台推廣、企業團購、外縣市農會認購，加強內需市場，並由台東農產公司作為聯繫窗口，各農會作為供貨後台，拓展直銷通路。開拓新市場除了中國、新加坡、馬來西亞之外，期待中央跟地方一起努力，突破防疫通關及外貿問題，以增加新的出口外銷地區，分散風險。

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