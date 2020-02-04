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自願加班陪貴婦試穿！店員隔日接退貨電話：懷疑妳使用詐術...全場笑噴求教學

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▲購物,血拼（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲購物示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

原以為是個對雙方來說都超完美的買賣經驗，沒想到卻被客人用超荒謬的理由要求退貨！一名女店員回憶道，先前她花了2個多小時全力服務一名貴婦客人，對方也很開心抱回戰利品，不料隔日卻以「店員使用詐術」為由央求退貨。貼文一出，讓網友們全都笑炸。

「除了傻眼還是傻眼。」一名服飾業女店員在臉書「爆廢公社二館」分享自己過去遇到的小故事，她表示某個晚上，店裡來了一名年約50歲的貴婦，對方劈頭就說自己將要去歐洲旅遊，希望她能幫忙挑一些適合出國的商品。

請繼續往下閱讀...

因為有業績，原PO表示自己當時真的是全力以赴地服務那位貴婦，不僅在2小時內陪對方試每一套衣服，也沒有為了追求業績，一味地都說好看，遇到不適合的還是會直接幫對方剔除。

她表示，為了讓貴客買得沒壓力，她甚至還自願加班讓對方繼續試穿，結完帳後也幫忙提2大袋戰利品到車上。整個過程中兩人都相談甚歡，原PO還認為這對對方來說是個「完美的購物經驗。」

服裝店,服飾店,試穿,衣服,店員（圖／取自免費圖庫pexels）

▲貴婦在服飾店耗了很久，原PO都全程配合。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

沒想到，隔天上班時，公司客服竟然接到那位貴婦的「退貨電話」，客服指出，「她懷疑妳使用詐術，讓她覺得自己不胖。」原PO表示，客服當時還邊講邊笑，調侃她「妳是用哪一招」、「可以教教我嗎」。

「WTF！我這麼厲害早就出國比賽了啦！」原PO最後無奈表示，至於後續她都全部交給公司處理了，所幸監視器有全程錄影，還給她一個清白。

貼文一出，網友們反而笑噴，跪求原PO教教他們這個「詐術」，「拜託教我這招好嗎？我需要催眠我自己」、「我能聽到妳內心的哀怨」、「超猛的，可以教學嗎」、「我也想騙自己不胖」、「有開班授課嗎」、「原來是做詐騙的XD」。

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