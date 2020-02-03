桌上一包黑顆粒他大驚：狗屎幹嘛不沖掉！妻無辜：那是要吃的...結局笑噴

▲原PO以為自己在桌上看到一包狗屎 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

有些食物雖然賣相不討喜，嚐起來卻是大受歡迎。有人夫就在家中看到太太在塑膠袋裡裝了一顆顆神秘的東西，一看之下不得了，驚呼「狗大便怎麼不沖馬桶？」不過爆笑真相隨之曝光，網友們也都笑噴表示「陰影重」、「這超好吃」。

「靠......妳怎麼把狗大便包起來不沖廁所啊！」一名男網友在臉書「爆廢公社二館」發文，他表示日前在桌上看到一包分裝包，裡頭一粒粒土黑色的顆粒，乍看之下以為是太太特別把狗大便保留起來，還嚇了一大跳，好奇背後究竟有何神奇的動機。

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沒想到太太隨後才緩緩解釋，「靠......那是橄欖啦！」原來太太原想把大包裝的橄欖分一點出來帶到公司吃，被先生一講整個食慾全無，直呼不想吃了。

▲是好吃的橄欖啦！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文一出，網友們紛紛笑暈表示相似度達100%，「以後看到大便會想到橄欖」、「原來橄欖是狗大便做的」、「這家蜜餞超好吃欸」、「你叫我以後怎麼面對橄欖」、「偷裝大便想去哪XD」、「一瞬真的以為是」、「裡面放幾條狗大便調包試試看」。

更有一名女網友分享類似的悲慘經驗，她表示某日起床看到地上莫名出現一顆橄欖，但是看起來又像狗屎，聞一聞發現沒有味道後，決定拿起來舔看看。怎料，她隨後被老爸勸退，改成掰開聞後，才發現真的是狗屎無誤，意外和排泄物近距離接觸，讓她超傻眼。

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