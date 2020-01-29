外送哥「男友模式全開」她淚讚：到底是什麼素質？　網狂噴愛心...秒愛上！

▲外送員示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

連續幾日寒流發威，加上武漢疫情延燒，不少人過年都選擇和家人待在家休息，避開寒冷的天氣和人潮。一名女網友近日就叫了外送餐到家裡，過程中還提醒外送員「快到時訊息我」，沒想到對方回傳的訊息卻讓網友們都瘋了，紛紛表示「一秒愛上」、「男友都沒那麼溫馨」。

「大過年的，暖成這樣！」一名女網友在臉書「爆廢公社二館」中發文，她表示自己日前叫了外送餐點，並在餐點派送時傳訊告知外送員「麻煩你快到時訊息我，我下樓領餐，謝謝！」希望節省彼此時間。

請繼續往下閱讀...

沒想到外送員看到之後，先是回傳「好，我瞭解了！」隨後又說「我到你再下來，外面冷。」逼近男友的貼心行徑也讓原PO不禁暖炸表示「這到底都是什麼素質的外送員！」

▲比男友還貼心了><。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO事後也透露，雖然外送員要她餐點到後再下樓即可，但她仍提前了1分鐘到樓下等餐，對方看到她的第一句話還先問「有等很久嗎？」讓她再度心花朵朵開，大讚「辛苦各位外送員了，新年快樂！」

貼文一出，至今已吸引了1.1萬人朝聖按讚，大家紛紛羨慕表示，「人真的就是互相，沒別的」、「你們都很暖！」、「一秒愛上」、「男朋友都沒那麼溫馨...」、「如果可以洗評價，一定幫他洗爆」、「我上次得流感沒辦法出門，叫了外送，在訂單備註我得流感，希望外送人員戴個口罩再過來，怕傳染，領餐的時候還多了一杯熱飲料，整個暖到不行」、「上次天冷叫了冰沙，外送員說這麼冷還叫冰沙，別感冒了，直接害羞」。

不過留言串中也出現一名哀怨的外送員，他表示自己上回一樣也貼心問客人「等很久了嗎？」結果對方竟很不客氣地表示「你在廢話？沒看我抖成這樣？」同一句話兩樣情，令人無奈。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

