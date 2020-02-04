岡山獨居翁住廢棄廟遭祝融　警民贈組合屋助度寒流

▲高雄岡山區日前深夜傳出一間廢棄廟宇有濃煙竄出，警消人員趕到現場搶救，驚見一名周姓老翁蜷曲躺在門口，立即將周翁攙扶遠離火源。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導

高雄岡山區日前深夜傳出一間廢棄廟宇有濃煙竄出，警方接獲里長報案，立即通報岡山消防分隊，警消救護人員趕到現場搶救，驚見一名周姓老翁蜷曲躺在門口，只穿著單薄衣物，警消人員見狀立即將周翁攙扶遠離火源。

這起事件發生在高雄岡山區，日前岡山分局嘉興派出所，接獲三和里里長通報，在山隙路巷弄內一間廢棄廟宇有火苗濃煙竄出，警方到場後驚見一名69歲周姓獨居老翁，只穿著單薄衣物蜷曲躺在門口，還好周翁只是睡著。當日為寒流來襲最冷之際，因電暖爐老舊起火開始悶燒，因該地方很偏僻也沒有通訊，加上行動不便未能及時報警，還好火勢在岡山消防分隊到場撲滅後沒有再蔓延開來。

▲岡山分局嘉興所同仁與岡山玄皇功德會募款9萬5千元送來組合貨櫃屋，生活用品衣物，讓周翁暫時有一個棲身之所。（圖／記者翁進忠翻攝）

據周姓老翁表示，他本來住嘉義，搬到岡山區三和里工作已20多年，未婚無子女生活有些困頓，自己患有重病每週需洗腎三天，又遇無情祝融將生活用品都燒光，身無分文也不知道未來怎麼辦才好。

警方表示，為了不讓周翁露宿街頭，嘉興所同仁與岡山玄皇功德會募款9萬5千元送來組合貨櫃屋，生活用品衣物，讓周翁暫時有一個棲身之所。周翁對於岡山警方、里長及功德會的熱心協助內心表示十分感激，讓他能順利渡過寒流來襲的夜晚。

▲岡山分局嘉興所同仁與岡山玄皇功德會募款9萬5千元送來組合貨櫃屋，生活用品衣物，讓周翁暫時有一個棲身之所。（圖／記者翁進忠翻攝）

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