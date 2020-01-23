獨居男心肌梗塞「沒錢做心導管」險死　狠心陸配丟下他獨回家鄉

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記者陳豐德／新北報導

嘉義一名退伍軍人韋男，中風並與陸配妻子分居多年，每日只能靠妻子寄給鄰居的200元「配給金」生活，去年12月才因鄰居出外遊玩，韋男連續3天餓到沒飯吃，好險被「愛心正義哥」徐奕發現後救濟；不料他近日又心肌梗塞，徐奕接到電話即時將他送醫，需要大筆醫藥費裝設心導管，他的妻子電話中竟撂下狠話說：「不管了」，就要獨自回大陸，讓韋男至今仍不敢置信。

▼嘉義獨居男因為心肌梗塞險死，陸配竟丟下一句「不管了」要獨回家鄉。（圖／徐奕提供）

臉書「協心臨時粉絲團」由徐奕一手創造，長期關懷兒虐、家暴等問題，至今已有3萬多人追蹤，他近日又創辦了「正義最前線愛心關懷協會」，並在台中設立服務站，規劃未來在北、中、南都會有站點，讓資源能最快速送到需要的人手裡。

徐奕2019年12月接到一位計程車運將粉絲的訊息，運將說在嘉義遇到一位60歲的韋男，自稱已經3天沒有吃飯了，要去城隍廟領物資，運將好心送他一趟也沒收他的車錢，徐奕當日晚間就趕至韋男住家，看到韋男氣若游絲，腳上一雙50元的藍白拖穿爛都捨不得換，他隨即買了一個便當給韋男食用，並與成員一起將住家整理乾淨，並添購白米、麵等生活物資致贈給韋男。

▼韋男原本的藍白拖都穿爛了仍捨不得換。（圖／徐奕提供）

關心起為何會生活如此困頓，韋男頓時悲從中來，哭說自己是退伍軍人，但退休金都被母親領出來花光了，母親也已離世，只能花3千租在這空蕩蕩的房子，老婆跟女兒也都不回來。韋男還說妻子與他分居，獨自一人在台東工作，每個月都會生活費及房租給鄰居，讓自己每天領2百元當作日常花用，不料鄰居出外遊玩沒有留下生活費，自己才會餓了3天肚子。

有高血壓心臟病且中過風的韋男，已經許久沒有服藥，在徐奕的關心下才去回診領藥；不料12日徐奕又接到他打來的電話，話筒另一頭傳來求救的聲音，說自己非常不舒服，由於韋男是在公共電話求救，徐奕趕緊殺到嘉義，協助韋男送到嘉義基督教醫院，急救後才發現他是心肌梗塞，險些就要丟了性命。

醫生研判韋男得做心導管手術，但他又長疥瘡在隔離病房，需要看護24小時照顧，醫療費用相當驚人，護士替他聯絡陸配時，陸配竟說自己「不管了！」要丟下韋男獨自回大陸，讓韋男難得過只能在病房內痛哭，所幸心導管手術順利，韋男目前已順利出院，但相關醫療費用仍需外界協助；「愛心正義哥」徐奕呼籲，如社會大眾想資助韋男可透過臉書與他聯絡。

▼去年12月愛心正義哥趕至嘉義關懷韋男。（圖／徐奕提供）

▼韋男曾中風並有高血壓病史卻停藥許久。（圖／徐奕提供）

▼徐奕長期關懷弱勢兒童、兒虐及家暴案件。（圖／徐奕提供）

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