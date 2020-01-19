高雄藥頭拒檢「閃22槍」開車撞警逃逸！行蹤洩漏…躲12日遭補

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄市刑大日前與岡山、楠梓分局聯手破獲以戴姓嫌犯為首的販毒集團，當場查獲改造槍枝1支、子彈12顆、一級毒品海洛及二級毒品安非他命等物證，目前已將戴嫌依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦。

▲高市刑大日前緝捕「當街衝撞警車」的逃逸藥頭戴姓嫌犯歸案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

戴姓男子經營販毒集團在高雄地區販賣第一、二級毒品牟利，另還涉岡山地區詐欺案。4日凌晨楠梓區警方進行道路臨檢盤查時，戴男剛好行經該路段，他為躲避查緝，竟然直接駕駛休旅車衝撞警車，警急開22槍回擊，但追上時不見戴男蹤影，僅在現場僅看到遭彈孔襲擊的休旅車，研判他已棄車逃逸。

經多日跟監埋伏，警方終於掌握他行蹤，16日在前鎮區一帶急調派警力將他逮捕，當場查獲改造槍枝1支、子彈12顆、一級毒品海洛因2.36公克及二級毒品安非他命41.93公克等物證。而與嫌犯對峙的過程中，戴男頻頻奮力反抗，不斷高喊，「被你們抓到我乾脆去死」！但仍遭警強力壓制，前後費時約10分鐘，他才肯束手就擒。

據了解，戴男逃逸期間行蹤隱密，會不定期更換交通工具，以方便躲避警方查緝，讓整個緝捕工作困難度大增，又戴男曾表示，因擔心先前所犯之數件販毒罪責刑期重大，不願入監服刑，才會鋌而走險，走上這條不歸路。但販賣毒品實屬重罪，加上他逃逸期間還衝撞警車，更是罪加一等！目前警方已將他依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送台北地檢署偵辦。

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