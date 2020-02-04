樓下鄰居是武漢肺炎病患！40歲男也染病...經過3樓邊聊天　官方：門是開的

▲白男近日患上武漢肺炎，事後發現其樓下鄰居也是病患。（示意圖／取自pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢肺炎疫情加速在大陸擴散中，其中內蒙古自治區目前已達到35例確診、1人治癒。據悉，光是2日就新增4例確診病例，當中的一名40歲白姓男子沒有出遠門，更沒有去過主要疫情區，不過卻無故染上武漢肺炎，最後被證實是因為樓下鄰居是患者。經查，達拉特旗疾控部門透露，當時3樓的門是開的。

綜合陸媒報導，內蒙古衛健委2日通報，40歲的白男情況較為特別，他無外出縣市的情況，也沒去過市場，更無野生動物的接觸史，不過卻在1月29日當天，突然出現胸悶、噁心及發熱的症狀，直到1月31日才到醫院就診，最後被確診武漢肺炎。

內蒙古衛健委當時表示，初步得知，白男的樓下鄰居是武漢肺炎的第1例病患，詳細情形有待調查。不過，內蒙古的達拉特旗疾控部門昨（3）日回應，白男一家人曾多次上下樓經過三樓宋某家，且宋某的家門經常是打開的，且門口常放有垃圾堆。

▲武漢肺炎持續擴散中。（圖／路透社,武漢中心醫院）

事後，達拉特旗疾控部門對第7例確診的王姓男病患進行調查。事實上，王男在尚未發現患有武漢肺炎之前，與宋某一家經常接觸，且與白男一家也有密切往來。

1月22日晚間9點左右，王男跟母親到白男家，雖然他當時未佩戴口罩，但白男卻戴有口罩。其後，兩人上樓的過程中，經過3樓宋某的家門口，其房門正好是敞開的，經過時距離較近。

達拉特旗疾控部門表示，由於白男與王男、宋某都有密切接觸的過程，因此根據上述情況，不排除宋某是白男和王男感染肺炎的源頭，目前有關專家仍進一步調查核實中。

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