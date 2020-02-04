台南市消防局因應武漢肺炎疫情　相關防護裝備供用1.5月

▲針對2019新型冠狀病毒，台南市消防局配置防疫物資及裝備，可供應使用1.5個月以上，另備有2個月庫存量供緊急調度使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對2019新型冠狀病毒，台南市消防局硬體部分依照衛福部疾管署訂定之「緊急醫療救護人員載運嚴重特殊傳染性肺炎病人感染管制措施指引」配置防疫物資及裝備，依目前疫情現況，防般物資可供應消防局使用1.5個月以上，另備有2個月庫存量供緊急調度使用。

台南市消防局指出，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情時，緊急醫療救護人員個人防護裝備建議為：N95口罩、手套、隔離衣及護目裝備，消防局已發放外科口罩31500片、N95口罩1120個、隔離衣400件、手套33225雙、防護面罩336個、雨鞋310雙至第一線消防大隊及分隊，且其中防護面罩具有透明防撥濺面板，配合內層N95口罩及外層之外科口罩使用後，足有效防護臉部感染控制，且依目前疫情現況上述用量足以供應消防局使用1.5個月以上，另備有2個月庫存量供緊急調度使用。

關於軟體部分，也已訂定消防局「2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）防治進階應變機制」，暫停所有分隊義消救護協勤，且當救護車接送完疑似或確診2019新型冠狀病毒病患後，需消毒靜置至少30分鐘，其消毒靜置時間如有第2件救護案件時，將由消防局救災救護指揮中心依據救護勤務危急程度及地理位置綜合評估，派遣就近、適當之救護車輛前往執行，如疫情持續擴散，消防局將依照「台南市政府消防局2019新型冠狀病毒防治進階應變機制」，派遣專責單位執行疑似或確診個案之載運，避免資源排擠。

台南市消防局已於春節期間之前與衛生局調度相關防疫物資，並拍攝全身防疫裝備穿脫影片供第一線消防弟兄觀看，也請消防局緊急救護科全員於春節期間至各單位督導防護裝備穿脫技術是否純熟，未來也將持續與台南市政府衛生局及其他相關單位滾動式檢討相關2019新型冠狀病毒相關作為，以保護第一線消防人員之安全。